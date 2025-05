Crianças aprenderão conceitos musicais em ‘Dó-Ré Mundo’, nova animação do ZooMoo Kids

Estreia no canal ZooMoo Kids nesta sexta-feira (3) Dó-Ré Mundo, divertida animação que ensinará os principais conceitos musicais para as crianças de forma lúdica com videoclipes e jogos sonoros. Cada episódio também reunirá diferentes mensagens que fazem parte do desenvolvimento infantil, como comportamento, amor, amizade, companheirismo, família, medos, estudos e obediência; tudo com muito humor em muitas aventuras.

Em Dó-Ré Mundo, cada personagem é um instrumento musical, sendo todos coloridos e com personalidades marcantes. Conheceremos na série a Flautina (flauta), Mike (microfone), Gui (guitarra), Drum (bateria), Bob Tecla (teclado) e o diretor da escola Le Grand Musique, Baixião (contrabaixo).

Na estreia, as crianças aprenderão em nossa escola sobre as notas e instrumentos musicais, descobrirão junto com o Gui os requisitos para ser um grande guitarrista e farão muito barulho com as mãos e pés na batida do Drum.

A animação Do-Ré Mundo estreia dia 3 de setembro e será exibida todos os dias, sempre às 12h15 e 17h15, no ZooMoo Kids.

Vídeo de estreia: