Gaules anuncia Watch Party do Valorant Masters Berlin em uma parceria oficial com a Riot Games

O maior streamer nacional, Gaules, fará a Watch Party oficial das partidas da fase de grupos dos times brasileiros no VALORANT Champions Tour 2021: Stage 3 Masters – Berlin. A transmissão é uma parceria do streamer com a Riot Games, desenvolvedora do jogo. O campeonato acontece em Berlim, na Alemanha, entre os dias 10 e 19 de setembro, e será disputado de forma presencial em LAN. Os times brasileiros que estão na disputa do Master são Vivo Keyd e Havan Liberty.

Gaules já possui uma ótima relação com o Valorant e toda a comunidade do game: apenas nesse ano ele transmitiu o Valorant Masters 2, que aconteceu na Islândia, por meio de uma Watch Party e foi um sucesso de público, com pico de 96.170 dispositivos conectados. Além disso, ele foi convidado para participar do evento virtual de um ano de lançamento oficial do jogo, realizado em junho. O fortalecimento desta parceria com a Riot e a boa receptividade da comunidade mostram que há espaço para coexistência de diferentes jogos amados pelo público no principal canal de streaming do Brasil. Para ficar por dentro de tudo que acontece no campeonato e acompanhar as disputas, o público deve acessar: https://www.twitch.tv/gaules