Seis livros para se prevenir a um ataque de ransomware

Ransomware é um código malicioso criado com o intuito de criptografar e impedir o acesso à informação armazenada em sistemas de dados. Os cibercriminosos utilizam desse artificio para forçar as vítimas a pagar um resgate em criptomoedas para recuperar o acesso aos dados perdidos. Somente no último ano, 37% das maiores empresas do mundo foram vítimas de ataques de ransomware, segundo relatório do IDC (International Data Corporation).

A pandemia e o aumento exponencial do home office aumentam as vulnerabilidades e, consequentemente, os ataques por ransomware a empresas e pessoas de todo o mundo.

Pensando nisso, a equipe do Instituto Daryus de Ensino Superior Paulista – IDESP, escola referência nas áreas de tecnologia e gestão administrativa para cursos em pós-graduação e MBA, listou seis livros sobre ransomware, que ensinam as melhores medidas a se tomar contra esse problema.

Confira a lista completa:

1 – Ransomware: Defendendo-se da Extorsão Digital

Publicado em 2017, o livro “Ransomware: Defendendo-se da Extorsão Digital”, dos autores Allan Liska e Timothy Gallo, destaca de forma prática como esse tipo de ataque funciona, como estão evoluindo nos últimos anos, como se proteger deles e os principais métodos objetivos para responder a esse tipo de ataque. O livro foi publicado pela editora Novatec. Acesse o livro aqui

2- Cybersecurity Threats, Malware Trends, and Strategies: Learn to mitigate exploits, malware, phishing, and other social engineering attacks

Para especialistas no assunto, o livro Cybersecurity Threats, Malware Trends, and Strategies: Learn to mitigate exploits, malware, phishing, and other social engineering attacks, do autor Tim Rains, estrategista reconhecido mundialmente, ensina a implementação e medição de resultados de estratégias de segurança cibernética. Com isso, o leitor aprenderá a reduzir riscos e custos para empresa. O livro, da editora Packt Publishing, possui 428 páginas e pode ser encontrado em língua inglesa. Acesse o livro aqui

3 – Ransomware Protection Playbook

Com lançamento previsto para outubro de 2021, o livro Ransomware Protection Playbook será leitura essencial para os profissionais da área de cibersegurança. O especialista Roger A. Grimes detalha em 304 páginas os principais planos de defesa para proteção própria e da sua empresa. Acesse o livro aqui

4 – Ransomware Revealed: A Beginner’s Guide to Protecting and Recovering from Ransomware Attacks

O consultor especialista em perícia forense digital e cibersegurança, Nihad A. Hassan, no livro “Ransomware Revealed: A Beginner’s Guide to Protecting and Recovering from Ransomware Attacks” ensina as melhores formas de se lidar com ataques de ransomware. O exemplar traz quais são os tipos de ransomware, estratégias de defesa, procedimentos de recuperação e muito mais. Acesso o livro aqui

5 – Ransomware Revolution: The Rise of a Prodigious Cyber Threat

O livro Ransomware Revolution: The Rise of a Prodigious Cyber Threat, de Matthew Ryan, fala sobre o surgimento do ransomware paralelo ao surgimento de tecnologias de criptografia e como tornou essa ameaça em uma das maiores preocupações das empresas. Acesse o livro aqui

6 – Wannacry Ransomware Attack: Learning the Essentials

Wannacry Ransomware Attack: Learning the Essentials, do autor Dale Michelson, é mais uma indicação de livro indispensável. A publicação, lançada em 2017, tem 40 páginas e traz todo o essencial que você não pode deixar de saber, pois trás detalhes de duas versões de software que causou problemas a muitas empresas na Rússia, Ucrânia, Espanha, Taiwan, entre outros. Acesse o livro aqui

