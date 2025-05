Warner Bros. Games e DC revelam nova arte oficial de Gotham Knights

Warner Bros. Games e DC acabam de liberar a nova arte oficial do jogo Gotham Knights, lançamento de RPG em terceira pessoa de mundo aberto, desenvolvido pela Warner Bros. Games Montréal. Gotham Knights apresenta a Bat Família à medida que os jogadores assumem o papel de Batgirl, Asa Noturna, Capuz Vermelho e Robin, a nova guarda de super-heróis da DC – que devem proteger a cidade de Gotham depois da morte de Batman.

Introduzindo uma história original do Universo Batman na DC, Gotham Knights oferece uma cidade dinâmica e interativa, onde uma série de crimes varrem as ruas. Os jogadores deverão resolver mistérios conectados aos capítulos mais sombrios da história da cidade, além de combater supervilões famosos ao mesmo tempo em que esta nova era de super-heróis se reinventa em suas próprias versões do Cavaleiro das Trevas.

Não esqueça de se cadastrar no DC FanDome para acompanhar todo o evento, que acontece no dia 16 de outubro, e ter acesso a outras novidades de Gotham Knights.

Veja e baixe a arte oficial acessando: https://www.webcargo.net/l/pBj89fYjEr/