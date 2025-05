Fundação Estudar oferece curso gratuito para ajudar jovens a entenderem seu momento e objetivo de carreira

A Fundação Estudar, organização sem fins lucrativos, abre inscrições para o curso Decisão de Carreira Na Prática . A iniciativa gratuita por tempo indeterminado é online e traz uma série de vídeo aulas e ferramentas poderosas usadas em processos de mentoria para que os jovens tenham maior clareza sobre suas aspirações e possíveis trilhas de carreira. O objetivo da organização é auxiliar os alunos a refletirem sobre como desenvolver a sua motivação e auto realização na sua profissão e propor inspirações para mostrar que qualquer mudança profissional é possível.

O Decisão de Carreira é direcionado para aqueles que procuram encontrar um trabalho alinhado com seus interesses e habilidades para ter mais realização pessoal e profissional no cotidiano. Dividido em cinco módulos, o curso possibilita a exploração de conexões valiosas, além de um maior conhecimento de mercado viabilizando a identificação do que te motiva e te realiza dentro da sua carreira e até abrindo a cabeça para outras possíveis.

Além disso, também conta com uma curadoria feita por especialistas em educação que inclui materiais inspirados em grandes centros de excelência como Harvard e o curso de Design Your Career de Stanford, certificado de 6 horas emitido pela Fundação Estudar, 21 dias de curso, definindo uma jornada rápida, intensa e cheia de descobertas em experiências com autoconhecimento, entendimento do mercado e definição de um plano de carreira.

O conteúdo é exclusivo e conta com a narrativa de histórias reais, como a de Ana Cláudia Michels que recomeçou do zero trocando a carreira de modelo para realização do sonho de criança de se tornar médica. Ela fala sobre a vivência transformadora, ressaltando a importância de tangibilizar os sonhos em pequenas metas e objetivos e mostra que com um plano de ação alinhado, vontade de fazer acontecer e clareza em seus próximos passos, qualquer mudança pode ser feita.

“Nós pensamos no curso como algo que irá abraçar uma dor geral do jovem inserido no contexto atual (momento de grandes mudanças e novas tendências no mercado, momento de alta competitividade que os convida a definir no que querem ser muito bons, e principalmente o momento de autocuidado e introspecção para refletir sobre qual trabalho vai fazê-lo mais feliz também nas segundas-feiras). Queremos mostrar outras perspectivas para a carreira desses jovens’’, explica Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar.

A iniciativa também conta com a participação de pessoas inspiradoras que irão ajudar os jovens a se decidirem nesse momento difícil de carreira. Maria Luisa Lange, especialista em conteúdo educacional e Vinícius Estrela, gerente de canais indiretos na Cargell são os facilitadores do curso. Também conta com convidados com trajetórias de carreiras inspiradoras e diferentes entre si. Flavia Flaugeres, fundadora da Learntofly, uma plataforma digital para mentoria e autoconhecimento, Cristiane Pedote, líder de pessoas, desenvolvendo negócios e criando ambientes de trabalho cooperativos, Daniela Barone e Victor Paolillo, líderes da Fundação Estudar e Cecília Braga, analista de sustentabilidade na WayCarbon.

Serviço

Quanto: Gratuito (por tempo limitado)

Carga horária: de 5 à 10 horas.

Sobre o Estudar Na Prática