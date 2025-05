Nubia anuncia seu novo smartphone topo de linha para jogos – REDMAGIC 6S Pro

A Nubia anunciou hoje seu mais novo smartphone topo de linha para jogos, o REDMAGIC 6S Pro. Com o poder da plataforma móvel mais recente da Qualcomm® – Snapdragon™ 888 Plus 5G- o REDMAGIC 6S Pro tem uma taxa de atualização de tela de 165Hz e taxa de amostragem de toque de 720Hz, display para jogos nível E-sports e um sistema de resfriamento multidimensional com um ventilador de resfriamento embutido. O REDMAGIC 6S Pro integrou materiais novos e introduziu um novo design transparente para os entusiastas de jogos. Estará disponível Globalmente em 27 de setembro, custando USD 599/EUR 599/GBP 519.

A parte traseira transparente pertime ver o cooler RGB de alta velocidade!

As luzes RGB são visíveis no cooler de resfriamento com a nova tampa traseira transparente. O ventilador embutido aumenta o volume de ar em 30% e a pressão de ar em 35% para garantir um ótimo resfriamento os jogadores. Uma tampa superior metálica reduz o ruído do ventilador em 40%. O ventilador turbo embutido ajuda a reduzir o calor no smartphone para evitar superaquecimento e manter seu desempenho alto.

O sistema de resfriamento do REDMAGIC 6S Pro incorpora materiais de tecnologia aeroespacial para permitir que o usuário sinta menos o calor do smartphone durante o jogo. Este sistema armazena o calor e, em seguida, libera-o lentamente ao longo do tempo. Assim os usuários têm uma experiência mais confortável nos jogos.

O desempenho nunca cai porque há também uma grande folha de cobre cobrindo a bateria, enquanto a CV (câmara de vapor) fica atrás da placa-mãe, e uma camada de grafite ao lado da CV garante uma transferência rápida e contínua do excesso de calor. A temperatura da CPU reduz em até 20°C, e o aumento médio da temperatura para toda a máquina é reduzido em 9%.

Experiência em nível de console para jogos mobile

O REDMAGIC 6S Pro possui um touchpad mapeável na parte traseira chamado “M Key” para mais permitir mais controles e uma experiência de jogo de console. A “M Key” permite que os usuários personalizem uma ou duas ações deslizando pelo touchpad para ativar.

Os gatilhos nos cantos são atualizados em uma taxa de amostragem de toque de 450Hz com um tempo de resposta tão baixo quanto 8,3ms. Para garantir sua qualidade, eles foram testados mais 2 milhões de vezes para durabilidade no uso. Os gatilhos nos cantos também podem ser personalizados para qualquer game.

Display para e-jogos de altíssima qualidade

Com uma taxa de atualização de 165Hz e taxa de amostragem de multi toque de 720Hz, o REDMAGIC 6S Pro proporciona uma experiência visual extremamente suave e imersiva. Com a taxa de atualização mais alta do segmento, ele permite jogos com cenas complexas sem problemas e sem travamentos. A taxa de atualização adaptativa pode ser alternada entre 60Hz, 90Hz, 120Hz e 165Hz, para lidar com diferentes cenários, desde navegação simples até os jogos mais exigentes. A taxa de amostragem de toque é de 720Hz, resultando em um tempo de resposta menor que 8ms, permitindo que os jogadores joguem com mais precisão e rapidez.

O display AMOLED FHD+ de 6,8″ também tem uma proporção de tela de 20:9 e uma resolução de 2400 * 1080. O desempenho de cor inclui uma profundidade de cor de 8 bits e 100% DCI-P3. Seu pico de brilho é de 700 nits tornando cada detalhe vívido e detalhado. A tela de jogos E-sport ultrarrápida é certificada pela SGS para baixo emissão de luz azul e baixo desfoque de movimento,. O display não maltrata os olhos, mesmo depois de uma maratona de jogos.

Melhor desempenho para jogos

Equipado com o novo e poderoso Qualcomm® Snapdragon™ 888 plus, memórias LPDDR5 e UFS3.1, o REDMAGIC 6S Pro oferece a melhor experiência de jogo. A CPU Qualcomm® Kryo™ 680 de quase 3G Hz, proporciona aos jogadores uma experiência de entretenimento perfeita e confiável. E a GPU Qualcomm® Adreno™ 660 renderiza gráficos detalhados com mais de 20% usando IA. O Snapdragon 888+ é capaz de rodar várias redes neurais por segundo. Combinado com até 16GB de RAM LPDDR5 e capacidade de até 256 GB ufs3.1, o 6S Pro é mais do que capaz para executar qualquer tarefa exigente.

O REDMAGIC 6S Pro vem com uma bateria de 5050mAh e suporta carregamento rápido de até 66W, oferecendo uma experiência de jogo ininterrupta por horas a fio. O recurso de separação de carga encontrado no Game Space permite que o telefone pegue energia diretamente de uma fonte sem passar pela bateria para ajudar a manter o telefone frio e ajudar a estender a vida útil geral da bateria.

Em termos de rede, o modo dual SA+NSA 5G do REDMAGIC 6S Pro suporta todas as regiões importantes. O 5G ultra rápido pode fornecer uploads de até 3.0Gbps e velocidades de download de até 7,5 Gbps. Além disso, o REDMAGIC 6S Pro suporta wifi 6E de banda dupla. Baixe jogos ou vídeos em velocidades gigabit, carregue vídeos ou transmita com uma experiência de latência extremamente baixa.

Recursos adicionais

Botão de aceleração para de jogos e novo espaço de jogos;

Configuração com câmera fotográfica tripla usando IA (Inteligência artificial) neovision;

Configuração de áudio para jogos com três microfones, PA inteligente duplo, DTS Ultra X e a entrada para fones de ouvido de 3,5 mm;

A Leitor de impressão digital de 7ª geração na tela que suporta detecção da frequência cardíaca.

Preços e Disponibilidade

O REDMAGIC 6S Pro está disponível para encomenda a partir de 27 de setembro no site oficial:

Cyborg (Preto) 12+128: USD/EUR 599 GBP 519

Cyborg (Preto) 16+256: USD/EUR 699 GBP 609

Ghost (Transparente) 16+256: USD/EUR 729 GBP 629

O REDMAGIC 6S Pro estará disponível nos seguintes países e regiões:

Europa: Áustria, Bélgica, Bulgária, Lituânia, Croácia, Luxemburgo, República de Chipre, República Tcheca, Holanda, Dinamarca, Polônia, Estônia, Portugal, Finlândia, Romênia, França, Eslováquia, Alemanha, Eslovênia, Grécia, Espanha, Suécia, Irlanda, Hungria, Itália, Letônia, Malta e Reino Unido.

América do Norte: Canadá e Estados Unidos.

Ásia-Pacífico: Austrália, Hong Kong,Indonesia, Macau (China SAR), Cingapura.

Oriente Médio: Israel, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos.

América Latina: México, Peru e Chile.