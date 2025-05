VALORANT: Zedd lança linha de skins exclusiva em parceria com Riot Games

VALORANT, jogo de tiro tático em primeira pessoa da Riot Games, apresenta no Episódio 3, Ato 2, uma coleção de skins exclusivas desenvolvidas em colaboração direta com o produtor, compositor e DJ Zedd, dos sucessos Clarity Break Free , vencedor de um Grammy Awards e jogador “Imortal” de VALORANT.

A linha ESPECTRO (SPECTRUM em inglês) é a primeira baseada em áudio, inspirada na mistura entre os espectros de som e de cor, com visual energético e futurista. Phantom, Classic, Bulldog, Guardian e Ondulação (Confronto) são as armas que recebem a nova roupagem – o pacote tem custo de 10.700 VALORANT Points e ainda conta com skins de card, spray e chaveiros de arma.

Zedd se encontrando com Preeti Khanolkar e Sean Marino, desenvolvedores de VALORANT, para explorar mais opções de efeitos visuais personalizados para a linha ESPECTRO. Créditos: Divulgação/Riot Games

Isaac Kikawa, Designer Sênior de Som de VALORANT na Riot Games, explica o conceito por trás da criação da linha ESPECTRO: “Meu objetivo era pegar a visão que o Zedd tinha em relação ao áudio e implementá-la no VALORANT de forma que combinasse com os nossos parâmetros de estética e mecânica. Ele me enviava os designs sonoros, e eu ajustava a frequência e os envelopes de volume para que combinassem com a nossa jogabilidade”.

Por Zedd já ser jogador assíduo do game, a colaboração foi bastante positiva e natural, como conta Sean Marino, Líder de Arte de VALORANT. “Ele já jogava VALORANT muitos meses antes de a nossa equipe conhecê-lo, então foi bem legal vê-lo nos abordando como jogador, e não como o artista Zedd. Quando começamos a conversar sobre ideias para essa linha, deixamos uma coisa bem clara logo de início: nós queríamos criar uma skin legal que agradasse muita gente, independentemente de a pessoa conhecer ou não o nome Zedd ou sua carreira musical. Portanto, jogadores que gostam de ficção científica e skins mais focadas em efeitos sonoros vão amar essa linha”.

Sobre os elementos visuais marcantes, Stefan Jevremovic, Artista Sênior de Efeitos Visuais de VALORANT, diz que a ideia foi desenvolver algo diferente e único. “Nós usamos cores que dariam a sensação de estar em uma balada através dos efeitos visuais, e tomamos o cuidado de garantir que todos os sons que a arma produz estivessem em sincronia com esses efeitos”.

Créditos: Divulgação/Riot Games

Para Zedd, VALORANT é a “combinação perfeita” de todos os seus games favoritos, e o artista ainda dá dicas para quem está começando no FPS da Riot Games: “Acho que encontrar uma sensibilidade que funcione para você e usá-la bastante até que você desenvolva um pouco de memória muscular já ajuda muito. Além disso, ser uma pessoa positiva e ter espírito de equipe são, quem sabe, as características mais importantes que alguém pode ter no VALORANT. Ao entrar em uma partida, eu sempre dou um ‘oi’ e pergunto pro pessoal como eles preferem jogar”.