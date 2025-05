Call of Duty: tudo sobre o Beta Aberto e multijogador de Vanguard e mais detalhes do novo mapa de Warzone

De 10 a 20 de setembro a Activision e a SledgeHammer Games farão diferentes períodos* de teste do Beta do multijogador de Call of Duty: Vanguard, novo jogo da consagrada franquia de FPS. Vanguard está disponível para pré-venda agora. O Beta terá períodos de acesso antecipado para aqueles que já garantiram o jogo em pré-venda, mas também contemplará um período 100% aberto para todas as plataformas.

O jogo tem lançamento marcado para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox® Series X|S, Xbox One®, e PC pela Battle.net a partir de 5 de novembro. A nova experiência em Call of Duty: Warzone será lançada ainda neste ano em uma data futura. Call of Duty: Vanguard estará disponível apenas em cópias digitais no Brasil.

O Beta segue a tradição da franquia e traz um primeiro olhar mais aprofundado no modo multijogador de Call of Duty: Vanguard. Diferente do Alpha, que teve foco no modo Batalha de Campeões, o Beta traz mais opções de jogo e mais conteúdo para os jogadores explorarem.

Aqueles que fizeram a pré-compra do título terão acesso antecipado, e mais oportunidades para aproveitar o Beta. Porém o teste também terá um período 100% gratuito e aberto para todos, sendo necessário apenas a plataforma e uma conexão à internet**

Veja abaixo tudo o que você precisa saber sobre o Beta Aberto de Call of Duty: Vanguard.

DATAS:

Fim de Semana Um

10 a 13 de Setembro

Acesso antecipado EXCLUSIVO para usuários de PlayStation que tenham feito a pré-compra de Vanguard.

Horário: Sexta, 10 de setembro das 14h de Brasília até segunda, 13 de setembro, às 14h de Brasília.

Fim de semana dois – Beta Crossplay

16 a 17 de setembro

– Acesso antecipado para usuários de Xbox e PC (Battle.net) que tenham feito a pré-compra de Vanguard.

– Beta Aberto para todos os usuários de PlayStation, sem necessidade de pré-compra

Horário: o período de acesso antecipado do fim de semana dois começa dia 16 de setembro, às 14h de Brasília.

18 a 20 de setembro

Beta aberto para todos os usuários em todas as plataformas compatíveis, sem necessidade de pré-compra.

Horário: o período de beta aberto do fim de semana dois começa dia 18 de setembro, às 14h de Brasília.

O QUE ESTARÁ DISPONÍVEL NO BETA:

O Fim de Semana Um do Beta introduz um pouco dos seguintes conteúdos completos do Multijogador:

Três mapas completamente novos de Vanguard: Hotel Royal, Red Star e Gavutu.

Três modos tradicionais de jogo – Mata-Mata em Equipe, Dominação e Baixa Confirmada – e um novíssimo chamado Patrulha, disponível no fim de semana um.

Um retorno para a Batalha de Campeões, apresentado no Alpha, agora com um novo set de armas.

Além disso, aqueles que participarem no Beta e chegarem até o nível 20 receberão um projeto de Arma para Call of Duty: Vanguard e Warzone (que estará disponível em Vanguard após seu lançamento 5 de novembro e em Warzone quando o novo mapa for lançado este ano). E os jogadores de Call of Duty®: Mobile também ganham recompensas, o Operador Arthur Kingsley estará disponível logo após o fim do Beta para aqueles que tiverem participado de um dos finais de semanas do teste.

Durante a semana o blog oficial de Call of Duty irá trazer mais informações sobre recompensas e outros detalhes.

O MULTIJOGADOR COMPLETO – O QUE JÁ SABEMOS

Hoje (7) a Activision soltou as primeiras imagens com mais detalhes do Multijogador de Call of Duty: Vanguard. O Multijogador de Vanguard promete trazer a maior oferta de conteúdo desde o primeiro dia de lançamento. O multijogador, aliado à uma campanha detalhada e sem precedentes, visuais e recursos ultra-realistas e o primeiro crossover de história Zumbi da franquia, entregam um Call of Duty completo e robusto para todos os fãs. Abaixo um compilado dos principais destaques do multijogador no novo título e o material compartilhado:

MAIS MANEIRAS DE JOGAR:

Dezesseis mapas de jogabilidade tradicional, quatro mapas 2v2 Tiroteio e a experiência Batalha de Campeões – tudo isso já disponível no primeiro dia de lançamento de Vanguard. Os mapas serão sediados em diversos locais do globo e prontos para receber diversos modos de jogo.

Mais modos de jogo

Além do modo Batalha de Campeões – um torneio frenético para solos, duplas e trios – Vanguard trará um novo modo de jogo inédito: Patrulha. Baseado em Hardpoint, esse modo com foco em objetivos traz uma zona de pontuação em movimento quase constante; se os Operadores quiserem juntar pontos terão que ficar ligados e se mover pelo mapa no ponto de Patrulha.

Estes dois novos modos chegam para complementar as ofertas clássicas de modo de Call of Duty, como Mata-Mata em Equipe, Dominação e Baixa Confirmada e Localizar & Destruir, entre outros.

Ritmo de Combate: Mais maneiras de jogar

Apesar dos modos clássicos retornarem para Vanguard, o novo sistema de Ritmo de Combate traz uma nova oferta de dinâmicas de jogabilidade para os jogadores. Ao procurar sala no multijogador o jogador terá três opções de Ritmo de Combate: Tactical, Assault e Blitz. Para mais informações sobre cada uma delas é possível acessar o post completo no blog.

Ainda será possível selecionar a opção “Todos” e ter uma variedade de Ritmo de Combate em cada partida, algo similar ao Quick Play que permite que o jogador pule entre uma seleção de modos.

Mais maneiras de juntar o Esquadrão: Clãs e Recompensas em Grupo

Independente do modo ou mapa que o jogador escolher, os esquadrões podem se preparar para novidades com o novo sistema Clã. O sistema trará recursos do sistema Regimento de Modern Warfare (2019) – que continuará e será renomeado para “Grupos”. O Clãs trará progressão sob medida, emblemas e até recompensas relacionadas ao Passe de Batalha para todo o grupo, incentivando os jogadores a esperarem algo além das vitórias nas partidas.

Lembrando que Vanguard será cross plataforma e cross geração, fortalecendo todo tipo de esquadrão, especialmente com o Clãs.

Uma gameplay tática

Com tantos mapas, modos e recursos, há muito que os jogadores podem esperar. A Sledgehammer está montando o Multijogador em um pilar de gameplay tático, em que cda segundo conta. Trazendo uma variedade de customização somada a um ambiente reativo e novos recursos de movimentação. As principais ferramentas que fortalecem essa estratégia tática são: Criar uma Classe e Armeiro; Ambientes Reativos, Apoio de Arma e Deslizamento, Atirar às Cegas; Vantagens e Competências.

Para mais informações sobre cada uma delas é possível acessar o post completo no blog.

Trazendo uma ambientação fiel ao momento

Durante o calor da batalha vai ser difícil parar e admirar a paisagem, mas Vanguard pretende trazer uma imersão profunda na Segunda Guerra Mundial, com uma perspectiva contemporânea.

O visual de Vanguard foi construído a partir da mesma engine de Modern Warfare e traz parte de seu desenvolvimento em usando fotogrametria, mas ainda baseado em um estilo “neo epic”. A Sledgehammer Games está trazendo para o multijogador um olhar de celebração sobre o heroísmo – até mesmo com os anti-heróis, não vilões- em uma escala global.

Foto Realismo e Ambientes Reativos

Graças às novas tecnologias de luz e foto realismo do jogo, os ambientes parecem vivos ao redor do jogador. Dois dos novos mapas mostrados na revelação de hoje, Hotel Royal e Eagle’s Nest, são uma grande representação do que os fãs podem esperar destes visuais e tamanhos de arenas e nível de destruição tática. Ambos os mapas, junto com Red Star e Gavutu, estarão disponíveis no Beta (Eagle’s Nest estreando apenas no fim de semana dois).

Alguns dos mapas que chegam na versão completa do jogo são verdadeiras cartas de amor aos fãs de Call of Duty®: World at War, como Castle e Dome que retornam com mudanças via ambientes reativos. Os jogadores podem esperar efeitos similares em todos os mapas, com um detalhamento gráfico forte com aspectos como fuligem, sujeira, queimaduras, desgaste e mais dando vida aos ambientes.

Para mais informações sobre esses detalhes é possível acessar o post completo no blog.

Faça parte da história – Se torne As Forças Especiais Original

Para um multijogador que celebre o heroísmo, são necessários heróis. Os Operadores de Vanguard trazem um elenco de diversos países, culturas, etnicidade e histórias de vida. Com os times de escritores da Sledgehammer e um historiador especialista em Segunda Guerra, estes personagens foram inspirados em pessoas reais que lutaram durante a guerra e todos tem uma grande história a ser contada – prometendo também uma campanha arrepiante.

Os Operadores de Vanguard também prometem muito mais autenticidade e vivacidade, acesse o post completo no blog para descobrir mais sobre diálogos e insights de Operadores.

Nível de Operador e Armas Favoritas

Também terá o nível de Operador. Ao ganhar XP de Operador – separada das XPs regular, de arma, de Passe de Batalha e de Clã – os jogadores podem desbloquear novos itens cosméticos, skins, cartões de visita, golpes finalizadores e mais, apenas jogando com um operador específico. Além de sua biografia (que inclui seu apelido, cidadania e etnia) e desafios, cada operador também tem uma arma favorita.

Além de ser uma ferramenta para seu personagem que se encaixa em seu histórico, tem um propósito de jogo também: ao usar esta arma enquanto joga como Polina, você recebe XP adicional.

Polina é uma dos seis Operadores disponíveis para o Beta. Embora o nível de Operador não esteja disponível antes do lançamento, você ainda pode conhecer Polina Petrova, Daniel Take Yatsu, Roland Zelmet, Lucas Riggs, Wade Jackson e Arthur Kingsley durante esta experiência.

Novidades para PC

Com Call of Duty Vanguard, a Beenox, que lidera o desenvolvimento no PC, está trazendo features e melhorias que construíram ao longo dos anos, como frame rate ilimitado, configurações customizáveis, e suporte para monitor ultrawide e multimonitor. Para esse suporte de monitor, a Beenox está adicionando o “focused mode”, que é ideal para quando o brilho precisa ser reduzido em outros monitores para atividades multitarefa.

Outras novas features incluem opções para reduzir motion sickness, melhora na leitura dos textos, configurações mais fáceis de usar, e um trabalho para reduzir input latency para te ajudar a reduzir o tempo de reação na casa dos milisegundos.

Também haverá um novo e multifacetado sistema anti-cheat para PC quando chegar ao Warzone, para mais informações sobre ele basta acessar este post no blog .

NOVIDADES SOBRE O NOVO MAPA DE WARZONE

A Raven Software, em parceria com os estúdios Sledgehammer Games, Beenox, High Moon Studios e Toys for Bob, confirma com orgulho que Warzone receberá um novo mapa baseado no Pacífico neste ano, seguindo o lançamento de Call of Duty®: Vanguard. O mapa Pacífico traz um novo espaço para jogo, feito do zero, completo com novos pontos de interesse. Os jogadores podem se preparar para atravessar cenários exuberantes, penhascos rochosos e outras áreas ainda não descobertas, presentes nesta ilha expansiva.

Visualmente, o mapa Pacífico de Warzone será uma mudança no ritmo do ambiente de guerra de Verdansk para algo que é mais vibrante e vivo…com muitos segredos ocultos em sua beleza. A ilha é aproximadamente do tamanho de Verdansk e construída com base nos ensinamentos da comunidade nestes quase dois anos. O resultado é uma jogabilidade divertida e incrivelmente imersiva, com diversos pontos de interesse para explorar e uma excepcional profundidade em potencial de combate.

Falando sobre o que a comunidade jogou até agora: os esforços ao criar loadouts e perfis pessoais serão carregados para o novo título da franquia. Warzone continuará a oferecer suporte às armas e conteúdo adquirido com um Passe de Batalha ou comprado nas Lojas de Call of Duty®: Modern Warfare® e Call of Duty®: Black Ops Cold War

Tudo criado com a mesma tecnologia e engine que Call of Duty: Vanguard para uma integração de armas e balanceamento de jogos perfeitos, e tudo chegando com suporte totalmente otimizado a cross-play, cross-progressions e cross-gen.

