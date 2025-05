The Sims 4 Dia de Spa recebeu novas melhorias e atualizações de conteúdo

A EA e a Maxis anunciaram hoje que o pacote de jogo The Sims 4 Dia de Spa receberá uma renovação nessa terça-feira, 7 de setembro, apresentando uma série de novas melhorias e atualizações de conteúdo, permitindo que os Sims relaxem, descansem e mandem o estresse embora. Jogadores e jogadoras agora poderão mimar seus Sims com máscaras faciais, manicure e pedicure, apresentando novas cores de unhas, designs e outras maneiras para permitir que os Sims mostrem seu estilo e individualidade.

Além disso, o pacote de jogo The Sims 4 Dia de Spa apresentará uma nova aspiração Paz Interior e um novo traço de personalidade Exigente, e as crianças poderão participar de atividades de bem-estar, incluindo ioga e mediação. Sims que procuram elevar seu nível de Bem-Estar podem se tornar um Guru Zen ou Especialista em Cuidados Especiais e ganhar alguns Simoleons extras ensinando demais Sims a obter o controle emocional.

Confira o trailer da renovação do pacote The Sims 4 Dia de Spa aqui: https://youtu.be/xDL-cFvzd4Q

O trailer inclui uma participação especial de EbonixSims, que colaborou com a equipe de The Sims em alguns dos designs de unhas do pacote.

Simmers com interesse no The Sims 4 Dia de Spa podem aprender mais sobre o pacote de jogo aqui. Quem já possui o pacote pode atualizá-lo gratuitamente a partir de 7 de setembro.

Você pode baixar os assets que acompanham o anúncio de hoje visitando o EA Press Portal. Avise-nos como podemos ajudar ainda mais em seus planos de cobertura e se você está interessado em conferir o The Sims 4 Dia de Spa!