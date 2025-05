Lançamentos de setembro: veja as configurações recomendadas para Tales of Arise, Aragami 2 e mais

Setembro é o mês em que diversos jogos esperados pelos fãs chegarão ao mercado, tais como o RPG Tales of Arise, a aventura Kena: Bridge of Spirits e F.I.S.T Forged in Shadow Torch, que será compatível com as tecnologias NVIDIA DLSS e Ray Tracing . Confira a lista de lançamentos do mês para PC e as configurações recomendadas para rodá-los, segundo Alexandre Ziebert, gerente de marketing técnico da NVIDIA na América Latina. Vale lembrar que as configurações sugeridas pela NVIDIA podem diferir daquelas anunciadas pelos distribuidores por citarmos os hardwares mais atuais disponíveis no mercado. Tales of Arise – 10 de setembro