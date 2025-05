TikTok lança campanha #QuemTemTikTokTemTudo

O TikTok se embalou em uma música do rapper Emicida e lançou, no dia 05 de setembro, a campanha #QuemTemTikTokTemTudo para mostrar que os usuários podem aprender de tudo um pouco com seu parça TikTok. A plataforma tem ajudado a democratizar o acesso ao conhecimento e já se tornou um destino para quem busca desde tutoriais até lições de ciência. A nova campanha da plataforma conta com um filme que é uma adaptação da música “Quem Tem um Amigo (Tem Tudo)”, do Emicida.

“Queremos mostrar a versatilidade de nossos conteúdos e dizer que todo mundo pode aprender algo novo na nossa plataforma. Como diria Emicida: ‘quem tem um amigo tem tudo’. E o TikTok tem diversas características de um verdadeiro amigo, que pode passar horas junto com você enquanto está aprendendo. O TikTok é uma plataforma de entretenimento onde as pessoas podem encontrar conteúdo útil e interessante para elas, e onde podem se divertir enquanto aprendem”, explica Kim Farrell, diretora de Marketing do TikTok para a América Latina.

Criada pela DPZ&T, a campanha terá duração de seis semanas e estará em todo o Brasil nos canais digitais, em televisão aberta e em 10 principais capitais com OOH: São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Distrito Federal, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Fortaleza, Goiânia e Campo Grande.

A agência trabalhou diretamente com o time de Emicida para que a música conquistasse as pessoas ao mesmo tempo em que pudesse comprovar toda a versatilidade do TikTok. No filme, a DPZ&T selecionou conteúdo dos próprios creators para demonstrar a diversidade de conteúdo da plataforma e a edição deixou tudo no estilo de um autêntico videoclipe da nova versão da música.

A campanha ainda conta com ação de influenciadores, além de banner e página especial no aplicativo e trará temas diferentes como “Quem tem TikTok tem dicas”, “Quem tem TikTok tem receitas” e “Quem tem TikTok tem ciência”.