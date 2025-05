Só Agradece é campeã do “BB Game Series – Etapa Wild Rift”

No último domingo, 05 de setembro, a Só Agradece Esports conquistou o título do “BB Game Series – Etapa Wild Rift”! A finalíssima da segunda edição do torneio proprietário do Banco do Brasil foi disputada em uma melhor de sete partidas (MD7), onde a Só Agradece bateu a TSM por um placar de 4 a 2 levando o título e a premiação de R$14mil. Ao todo, 111 times participaram do campeonato que foi disputado no League of Legends: Wild Rift (versão mobile do jogo) e distribuiu mais de R$ 32 mil em prêmios.

Sem conseguir esconder a felicidade pela vitória, Júlio “9Norvas” Pereira, “Baron Laner” da Só Agradece, afirmou que o BBGS foi uma experiência fantástica não só para ele e seu time, mas para todo cenário do game, que só tem a ganhar com a entrada de grandes empresas como parceiras do segmento. ” Primeiro, queremos agradecer aos fãs por toda energia que vocês mandaram e a produção pelo trabalho muito bem feito. Eu e toda família Só Agradece estamos muito felizes com mais um título. Eventos como o BBGS são muito importantes para o crescimento do nosso cenário, precisamos que mais empresas gigantes como o Banco do Brasil entrem e invistam cada vez mais. Já estamos na espera por mais uma edição”, finalizou 9Norvas.

A segunda edição do BBGS teve inscrições abertas ao público e faz parte da estratégia de longo prazo do Banco em fomentar o cenário de eSports. Para Paula Sayão, diretora de Marketing e Comunicação do Banco do Brasil, o campeonato é mais uma ação pensada no setor como um todo. “Primeiro, gostaria de agradecer a todos os times que participaram e fizeram da competição um sucesso, #TamoJuntoNesseGame! Estamos muito felizes com os resultados e podem ter certeza de que iremos continuar apostando em novos jogos e novos projetos. O BB vem apoiando os esportes eletrônicos desde 2018, focando sempre no crescimento do cenário e se aproximando ainda mais desse público”, comentou Sayão.

O torneio, que promoveu muita emoção e competição entre os times e seus torcedores, contou com a apresentação de David Tavares, host oficial do #TamoJuntoNesseGame, e narração de nomes reconhecidos do cenário como Vitor Stoker, Prata e Nicesho0t. Os comentários ficaram por conta de Ken Harusame e Thais Quinzel, que fizeram as análises detalhadas das partidas. O BBGS Wild Rift foi disputado em formato de eliminação dupla, e os oito times mais bem colocados vão receber premiação em dinheiro. Outros R$150, em brindes, foram distribuídos aos MVPs em todos os jogos.