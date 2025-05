Rock in Rio e TikTok se unem em #RockinRioEuVou, ativação que premiará com Rock in Rio Card usuários da plataforma

Setembro é um mês cheio de momentos marcantes para o Rock in Rio Brasil 2022: além de muitos anúncios de bandas, já foi dada a largada para a contagem de um ano até a próxima edição – a maior de todos os tempos. Para ampliar a comunicação e dar aos fãs a chance de garantir ingressos antes da pré-venda oficial, que costuma esgotar em poucas horas, o Rock in Rio, em parceria com o TikTok, um dos patrocinadores do festival, lança o desafio #RockinRioEuVou.

A partir da próxima quarta-feira, 8 de setembro, os criadores de conteúdo do TikTok poderão mostrar seu talento com a inesquecível música do Rock in Rio, para concorrer a um par de ingressos – Rock in Rio Cards que garantem o acesso a um dos dias do festival, a ser escolhido pelo contemplado em data posterior. Tudo isso para convocar o público para o início das vendas dos Cards, no dia 21 de setembro.

A mecânica funcionará da seguinte maneira: os usuários serão convidados pelo perfil oficial do Rock in Rio e por alguns dos maiores criadores do TikTok, como Jordane Mel, Ana Martorano, Giana Althaus, Lucas Charmoso, Jota Libras e Luara Martins, a mostrar sua maneira talentosa de dizer “Eu Vou”. Podem ser vídeos cantando, tocando, dançando, desenhando, ou como preferirem, desde que a criatividade esteja em primeiro lugar. Os 50 melhores conteúdos publicados na plataforma, com a música e a hashtag #RockinRioEuVou, ganharão um par de Cards.

“Rock in Rio e TikTok são sobre entretenimento e música e é isso que conecta a audiência das duas marcas. À luz deste match perfeito, nada mais natural do que convidarmos nossos fãs, que já usam a plataforma e que já falam sobre Rock in Rio lá, para se divertirem no TikTok usando a música tema do festival para este fim. Temos certeza de que esta ação é a primeira de uma série de parcerias que virão por aí”, comenta Ana Deccache, diretora de marketing do Rock in Rio.

“O TikTok sempre teve a música em seu DNA e essa parceria com o Rock in Rio chega para incentivar ainda mais a criatividade e trazer ainda mais alegria para os criadores de conteúdo da plataforma, que poderão se divertir com a música, mostrar seu talento e ainda ter a chance de estar no maior festival de música e entretenimento do planeta. Estamos muito animados com essa ação, que tem muita sinergia com o que acreditamos”, afirma Kim Farrell, diretora de Marketing do TikTok para a América Latina.

Toda a criação e estratégia de mídia desta fase da comunicação foram realizadas pelo time Rock in Rio, Artplan e A-Lab – laboratório de conteúdo do Grupo Dreamers. A ação faz parte da campanha geral de divulgação do Rock in Rio Brasil 2022. Ao total, serão mais de 600 formatos de peças, que incluem a ativação exclusiva com o TikTok, além de teasers, posts, banners, bumper ads, OOH, filmes principais, anúncios e spots.