TCL ganha três prêmios EISA 2021-2022, incluindo TV LCD premium

A TCL Electronics (1070.HK), empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder global no segmento de TVs, ganhou três prêmios importantes na Expert Imaging and Sound Association (EISA), incluindo sua primeira condecoração na categoria ‘Premium´ de TV LCD 2021-2022, o “Prêmio EISA”, por sua Mini LED 4K TV 65C825.

Outros produtos vencedores da TCL incluem a TCL QLED TV 55C728, que ganhou o prêmio ‘Best Buy LCD TV, 2021-2022’ e a TCL TS8132 Soundbar como ‘Best Buy Soundbar, 2021-2022’.

TCL Mini LED 4K TV 65C825 – TV LCD Premium, 2021-2022

O modelo C825 da TCL foi premiado com o ‘Premium LCD TV, 2021-2022’ pelos especialistas em imagem e som da EISA pela primeira vez na história da TCL. A TV foi lançada em abril de 2021 no mercado europeu e, posteriormente, em outros mercados ao redor do globo.

A EISA é a maior colaboração independente de especialistas do mundo na área das tecnologias de multimídia e oferece uma perspectiva única e global do mercado de eletrônicos.

A TV C825 da TCL vem com a tecnologia TCL Mini LED de alto desempenho, oferece mais brilho e qualidade HDR que traz uma transmissão de imagens realistas; os Mini LEDs controlados com precisão geram um contraste incomparável, o que torna a C825 capaz de revelar novos detalhes em áreas escuras e realces simultaneamente, para maior profundidade e dimensão. Além disso, possui Quantum Dot, oferecendo um volume de cor 100% cinematográfico e genuíno.

O júri do evento avaliou que ao substituir uma retroiluminação LCD convencional por uma matriz de dimerização multi-zona, composta por milhares de mini-LEDs, a TV 65C825 4K da TCL apresenta um desempenho de imagem que desmente seu preço tentador. Os níveis de preto e detalhes de sombra são excelentes, assim como a precisão de sua reprodução HDR – Dolby Vision e HDR10 – enquanto o HDR10 é ajustado por Dynamic Tone Mapping.”Além de seus visuais cinematográficos, esta Mini TV LED cumpre muitos outros requisitos, como: um sistema de som projetado em colaboração com a Onkyo, que fornece áudio de grande escala e alcance total, até sua plataforma inteligente Android e compatibilidade com consoles de jogos de última geração. O 65C825 é um triunfo da TV”, declarou.

TCL QLED 4K TV 55C728 – TV LCD Best Buy, 2021-2022

Já, a C728 da TCL ganhou o prêmio de ‘Best Buy LCD TV, 2021-2022’ e também foi lançada em abril de 2021. O modelo combina 4K e Quantum Dot, 120Hz MEMC para uma qualidade de imagem 4K HDR excelente e suave, com desempenho de cores vivas. Ela também conta com o Game Master e suporta os formatos HDR mais recentes, incluindo HDR10 + e Dolby Vision IQ.

O design sem moldura da C728 vem com um elegante suporte central de metal para que a tela de grandes proporções possa ser facilmente colocada em qualquer superfície da casa.

“A 55C728 da TCL cumpre o objetivo de uma TV 4K acessível. O conjunto em si oferece um estilo de moldura fina com pés de mesa discretos, enquanto sua lista de recursos inclui conectividade HDMI 2.1, o sistema operacional Android TV atualizável para Google TV, suporte de áudio Dolby Vision HDR e Dolby Atmos. É importante ressaltar que o painel QLED com iluminação direta oferece um desempenho detalhado e colorido com contraste expressivo, trazendo uma experiência diferenciada para filmes, TV e jogos. O sistema de alto-falantes integrado projetado pela Onkyo oferece um acompanhamento sonoro potente. Aqueles que procuram uma tela plana versátil para a sala de estar encontraram o modelo ideal”, disse o júri do EISA.

TCL TS8132 Dolby Atmos Soundbar – Best Buy Soundbar, 2021-2022

A TS8132 Dolby Atmos TCL Soundbar foi premiada com o ‘Best Buy Soundbar, 2021-2022’. Lançada no início deste ano, a barra de som Dolby Atmos TS8132 com subwoofer sem fio oferece uma ótima experiência auditiva dos serviços de streaming, TV e jogos.

Os usuários podem experimentar o Dolby Atmos, com uma nova dimensão impulsionada pela configuração de canal 3.1.2, oferecendo um poderoso palco sonoro, alinhado a um design elegante e moderno.

Este modelo de soundbar vem com o Chromecast integrado com Apple AirPlay, Hey Google e Alexa. Ele também oferece suporte a HDMI com eARC para conectar a TV com todos os formatos de áudio e passagem direta de 4K compatível com Dolby Vision.

“Por meio de uma matriz de driver física que incorpora um canal central dedicado e unidades de upfiring e um subwoofer sem fio, o sistema de soundbar acessível da TCL cria sons envolventes de 3.1.2 canais a partir de um design discreto. Idealmente adequado para uma configuração baseada em TV, o tratamento de diálogo da TS8132, a separação de efeitos e detalhes são pontos fortes, assim como o senso de escala trazido por sua resposta de graves profundos. A reprodução nativa de Dolby Atmos é compatível e o conteúdo estéreo pode ser mixado por meio do modo surround da barra de som. A especificação também é adequada para um modelo mais caro – duas portas HDMI, USB e áudio digital óptico facilitam a conexão de uma variedade de fontes, enquanto o Chromecast com controle de voz do Google Assistant, Apple AirPlay e Bluetooth trazem muito potencial sem fio”, complementa o júri do EISA.

* A aparência e as funcionalidades do produto diferem entre os países/regiões.