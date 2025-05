Iteris promove 9º edição do processo seletivo para estudantes de tecnologia

Iteris , consultoria brasileira de serviços de TI, anuncia a 9º edição do Hackathon Decola, programa de estágio inovador que foca no desenvolvimento técnico e comportamental dos participantes a partir de uma maratona de programação. O Hackathon é a etapa de processo seletivo e o Decola é a etapa de formação, que consiste em cerca de 400 horas de treinamento supervisionado pela equipe da Iteris.

Na contramão da alta de desemprego no país, que ficou em 14,6% no trimestre encerrado em maio (dados do IBGE), a consultoria disponibiliza 30 vagas para atuar em regime de home office (de qualquer lugar do Brasil). Entre os benefícios para quem adentrar no Decola, estão bolsa auxílio, R$805 para ser dividido em VA, VR, vale combustível e plano odontológico, assistência médica premium custeada pela empresa, Gympass, seguro de vida, acesso gratuito a plataforma Alura, entre outros bônus.

A empresa ressalta a importância que dá para um processo seletivo diverso, e que espera receber candidatos independentemente de gênero, idade, raça, religião, deficiências, questões culturais, políticas ou sociais.

Marcelo dos Santos, sócio-fundador e VP of Services & People da Iteris, explica que o Hackathon Decola é uma experiência inovadora focada no desenvolvimento técnico e comportamental dos participantes e fala sobre a cultura centrada nas pessoas. “Além de uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa de gente. As pessoas são o centro do nosso negócio e refletem a excelência dos resultados, por isso nos importamos muito com o desenvolvimento de todos os colaboradores e é isso que buscamos explorar com a realização do Hackathon Decola”, diz.

As inscrições se encerram em 12 de setembro, para mais informações sobre a 9º edição do Hackathon Decola, acesse: https://www-iteris-com-br.rds.land/hackathon-decola-edicao-9

Quem pode participar: qualquer pessoa que curse graduação ou tecnólogo com conclusão a partir de dezembro/2022 e tenha disponibilidade para estagiar de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h.