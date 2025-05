Razer lança mouse Basilisk V3 com tudo o que um gamer precisa em termos de customização

A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, acaba de anunciar o Razer Basilisk V3, mouse gamer com fio que tem os melhores recursos para personalização avançada dos comandos. O novo periférico tem 10+1 botões programáveis, scroll inteligente com alternância entre modos e uma grande dose de Razer Chroma RGB para iluminar as partidas competitivas.

Projetado para todas as pessoas

Desde o primeiro lançamento da família Basilisk, em 2017, seus mouses vêm recebendo melhorias contínuas, culminando em uma linha extremamente personalizável. O Razer Basilisk se tornou referência para pessoas que precisam de um periférico rico em recursos, perfeito para quem busca customização e perfomance.

“O Basilisk V3 é ainda melhor que seus antecessores e conta com todos os recursos que um jogador gostaria de ter em um mouse ajustável”, disse Alvin Cheung, vice-presidente sênior da unidade de negócios de periféricos da Razer. “A atenção aos detalhes é a chave para atender às necessidades dos usuários e, com o novo scroll do Basilisk V3, nossos designers levaram a usabilidade para o próximo nível”.

O melhor em rolagem inteligente

Os usuários do Basilisk V3 podem aproveitar diversas novidades de hardware e software. O novo mouse conta com o exclusivo Razer HyperScroll inteligente, botão de rolagem desenvolvido para uma experiência contínua e incomparável que permite alternar automaticamente entre três modos de uso: rolagem tátil, inteligente e free-spin.

• Modo de rolagem tátil: Para quem busca máxima precisão. É ideal para alternância de armas ou habilidades.

• Modo de rolagem inteligente: Configurável por meio do software Razer Synapse, o scroll muda automaticamente do modo tátil para o modo free-spin quando o usuário gira o botão mais rapidamente.

• Modo de rolagem free-spin: Para usuários que precisam de rolagem suave e de alta velocidade. É perfeito para coberturas rápidas ou ativação de comandos repetidos.

O botão de rolagem do Basilisk V3 tem tecnologia Aceleração Virtual, que aumenta a velocidade de rolagem quando girada mais rapidamente, permitindo, por exemplo, uma navegação por documentos e artigos extensos de maneira mais ágil. O recurso pode ser ativado via Razer Synapse, e torna o novo mouse um produto ainda mais exclusivo.

Liberdade para jogar como quiser

O Basilisk V3 tem 10 botões de fácil acesso e 1 botão de troca de perfil personalizável em sua base. Com eles, os jogadores podem programar e ativar rapidamente ações essenciais, como push-to-talk e macros, e funções secundárias, que são configuráveis em qualquer botão. Os usuários também podem salvar até cinco perfis na memória do próprio mouse e alternar facilmente de acordo com suas preferências.

O novo periférico conta também com 11 zonas de iluminação Razer Chroma e uma faixa extra de luz que percorre todo o seu contorno oferecendo ainda mais brilho com as mais de 16,8 milhões de cores e inúmeros efeitos de luz do Chroma RGB.

Recursos de ponta

O Razer Basilisk V3 tem um sensor óptico Razer Focus+ de 26.000 DPI, o mais avançado e preciso do mundo, equipado com funções inteligentes, como Asymmetric Cut-Off, que permite aos usuários personalizarem a distância de decolagem e pouso do mouse de acordo com suas necessidades. Além disso, graças aos switches ópticos de segunda geração da Razer, os botões do Basilisk V3 têm cliques perceptíveis com velocidade de ativação de 0,2ms, ideais para eliminar qualquer risco de cliques duplos indesejados.



Para mais informações sobre o Razer Basilisk V3, clique Para mais informações sobre o sensor óptico Focus + 26K DPI, clique aqui. Para mais informações sobre o Razer Basilisk V3, clique aqui

SOBRE O RAZER BASILISK V3

• 10 + 1 botões independentemente programáveis

• Botão de rolagem com tecnologia Razer™ HyperScroll com diferentes modos de uso

• 11 zonas de iluminação Razer Chroma™ com 16,8 milhões de opções de cores personalizáveis

• Sensor óptico Focus + de 26.000 DPI com precisão de 99,6%

• IPS (inches per second) de até 650/ aceleração de 50 G

• Personalização avançada da distância de decolagem/ pouso do mouse

• Switches ópticos para mouses de segunda geração da Razer com resistência a 70 milhões de cliques

• Ajuste de sensibilidade em tempo real (níveis padrão: 400/800/1600/3200/6400)

• Design ergonômico para destros com acabamento emborrachado para pegada mais firme

• Armazenamento híbrido de configurações de perfis (em nuvem e na própria memória do periférico (4 + 1 perfis)

• Compatível com o Razer Synapse 3

• Cabo Speedflex de 1,8m

• Tamanho aproximado: 12,9 cm (comprimento) x 6,2 cm (largura) x 4,3 cm (altura)

• Peso aproximado: 101g (excluindo o cabo)

Preço e disponibilidade no Brasil

– A partir de novembro de 2021

– R$ 799,00