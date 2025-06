Motorola apresenta sua visão para o futuro da tecnologia móvel durante o Lenovo Tech World ’21

A tecnologia está no cerne da vida cotidiana, e se tornou ainda mais crucial à medida que adentramos essa nova realidade. Trabalhando em home office, de volta ao escritório ou viajando pelo mundo, todos estão mais dependentes de tecnologia do que nunca para se manter conectados e entretidos.

Durante o Lenovo Tech World ’21, realizada hoje, 8, Sergio Buniac, vice-presidente sênior do Mobile Business Group da Lenovo e presidente da Motorola, e outros executivos da marca revelaram experiências que irão colocar mais poder na mão dos consumidores, transformar e facilitar a maneira como interagem com a tecnologia. Seguem alguns dos destaques da Motorola na Lenovo Tech World ’21:

Liberar o poder dos smartphones

A Motorola entende que os smartphones se tornaram muito mais do que uma ferramenta para comunicação. Eles são um hub de informações, entretenimento, produtividade e criação de conteúdo.

E não há nada melhor do que elevar essas experiências e trazê-las para a tela grande e além, com o Ready For, uma plataforma que libera toda potência dos smartphones ao conectá-los a múltiplas telas* e fazer com que funcionem em perfeita sintonia com os PCs.

Juntamente com a Lenovo, a Motorola está lançando experiências unificadas. Por exemplo, graças ao Ready For, agora o usuário pode conectar o celular a um monitor, um computador, e até explorar realidade aumentada com os óculos inteligentes ThinkReality A3 da Lenovo.*

Uma nova era de tecnologia

Além do Ready For, também foi apresentada uma nova era de wearables, que mudarão a forma de interagir com o mundo à nossa volta, incluindo a tecnologia 5G. Ao olhar para um mundo onde o smartphone pode se conectar perfeitamente a monitores, PCs e óculos de Realidade Virtual, a companhia está trabalhando para atender as necessidades dos consumidores.

Todos querem um smartphone mais portátil, algo que seja fácil de carregar no bolso ou talvez usar sem sentir sua presença. Durante o evento de hoje, foi demonstrado um novo dispositivo wearable 5G, que mantém o usuário sempre conectado e permite mostrar conteúdos em telas maiores no entorno.

Carregamento ininterrupto over-the-air

Por fim, no Lenovo Tech World ’21 também foi apresentada uma parceria com a GuRu Wireless, Inc. e a Salom Electric Co. para trazer uma solução de carregamento over-the-air para smartphones Motorola. Essa solução permitirá que, no futuro, os usuários possam carregar múltiplos celulares ao mesmo tempo, sem as limitações de fios ou docks de carga, e manter-se conectados em qualquer situação.

A parceria foi anunciada neste ano, e o evento de hoje reforça o progresso conjunto na transformação da maneira de viver, proporcionando liberdade e flexibilidade aos consumidores ao permitir que mantenham seus dispositivos carregados de maneira muito fácil.

Com cada um desses conceitos, plataformas e experiências, a Motorola mantém sua missão de entregar soluções de mobilidade significativas e inovadoras que melhorem a mobilidade, portabilidade e conveniência para seus consumidores. E, olhando para o futuro, dispositivos e soluções serão trazidos para os clientes da Motorola sob a One Lenovo.