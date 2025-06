XS2000: Kingston lança SSD que cabe no bolso

A Kingston Technology, líder mundial em produtos de memória e soluções de tecnologia, acaba de anunciar globalmente o XS2000 , um SSD portátil que dispõe de velocidades USB 3.2 Gen 2×2 para fornecer alta performance em uma unidade móvel externa de armazenamento.

O XS2000 oferece transferência ultrarrápida de até 2.000 MB/s1, proporcionando aos usuários maior produtividade. O novo SSD entrega desempenho e capacidades de até 2TB2 para armazenar, baixar e editar imagens de alta resolução, vídeos 8K e documentos maiores, tudo em um único flash. O drive se conecta com USB Type C®3, permitindo que os usuários gerenciem seus arquivos em qualquer lugar, seja em um PC ou dispositivo móvel. Com quase metade do tamanho de um SSD comum, o XS2000 inclui uma capa removível (IP554) que resiste à água e poeira.

“O XS2000 foi desenvolvido especificamente com a combinação de alto desempenho e alta capacidade para acompanhar as demandas dos consumidores em todo o mundo”, afirma Keith Schimmenti, gerente de negócios de SSD da Kingston. “Além do tamanho compacto, semelhante a um chaveiro, a maior durabilidade torna o SSD ideal para manter a produtividade do usuário, seja no dia a dia ou no uso corporativo”.

O XS2000 estará disponível em capacidades de 500GB, 1 TB e 2TB e tem garantia de 5 anos com suporte técnico gratuito. Para mais informações, visite Kingston.com /br. A disponibilidade do produto no Brasil está prevista para o primeiro trimestre de 2022.

Características e especificações do SD portátil XS2000:

• Desempenho do USB 3.2 Gen 2X2: Velocidades de leitura / gravação de até 2.000 MB/s1, fazendo proveito da mais alta largura de banda das portas USBs de 20Gbps nos computadores atuais.

• Capacidades de alta velocidade: até 2TB2 para suportar imagens de alta resolução, vídeos 8K e documentos grandes.

• Construído para durabilidade: testado para ser resistente a água, poeira e à prova de choque, com uma capa de borracha.

• Portabilidade de bolso: formato pequeno e leve para armazenamento fácil em qualquer lugar.

• Interface: USB 3.2 Gen 2×2

• Velocidade¹: até 2.000 MB / s de leitura, 2.000 MB/s de gravação

• Capacidades²: 500 GB, 1TB, 2TB

• Dimensões: 69,45 x 32,58 x 13,5 mm

• Peso: 28,9 g

• Material da carcaça: metal + plástico

• Temperatura de operação:0°C ~ 40°C

• Temperatura de armazenamento: -20°C ~ 85°C

• Garantia/ Suporte5: garantia limitada de 5 anos com suporte técnico gratuito

• Compatível com: Windows® 10, 8.1, Mac OS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™

Tabela de Compatibilidade

USB 3.2 Gen 2×2

Windows® 10

Windows 8.1

Mac OS (v. 10.14.x +)

Linux (v. 2.6.x +)

Chrome OS™

SSD XS2000 Portátil

Número da Peça

Capacidade

SXS2000/500G

500GB

SXS2000/1000G

1TB

SXS2000/2000G

2TB

¹ A velocidade pode variar devido ao hardware, software e uso do host.

² Parte da capacidade listada em um dispositivo de armazenamento flash é usada para formatação e outras funções e, portanto, não está disponível para armazenamento de dados. Como tal, a capacidade real disponível para armazenamento de dados é menor do que a listada nos produtos. Para obter mais informações, vá para o Guia de Memória Flash da Kingston.

³ USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas da USB Implementers Forum.

4 Certificado IEC / EN 60529 IP55 para suportar fluxo de água e contato limitado com poeira. Deve estar limpo e seco antes do uso.