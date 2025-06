Arno lança o primeiro ventilador com conexão Bluetooth do mercado [ eu quero um :) ]

A Arno, marca do Groupe SEB, aumenta seu portfólio com uma inovação pioneira no mercado de ventilação: Ultra Silence Force Bluetooth®, o primeiro ventilador de mesa com conexão Bluetooth com um aplicativo exclusivo desenvolvido pela marca, compatível com todos os dispositivos móveis, e que, com apenas alguns cliques no smartphone, é possível criar programações à distância para desfrutar de dias e noites tranquilas e sem interrupções, com silêncio e força garantidos.