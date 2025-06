IBM lança terceira edição da Maratona Behind the Code na América Latina em parceria com empresas de software e integradores de sistema

A IBM anuncia hoje a terceira edição da Maratona Behind the Code, a competição virtual de desenvolvimento de código criada para encontrar os melhores desenvolvedores da América Latina, em parceria com a IT Mídia. Este ano, a Maratona reunirá desenvolvedores com parceiros do ecossistema IBM, com a missão de resolver desafios de negócios do mundo real por meio do uso de tecnologias disruptivas, como IA, IoT, Kubernetes, Data Science, entre outras, todas disponíveis em IBM Cloud.

De acordo com a IDC, até 2025 mais de 19,5 milhões de aplicativos e serviços digitais serão desenvolvidos e implantados usando abordagens nativas de nuvem na América Latina¹, a maioria visando casos de uso de transformação digital específicos do setor. Para aproveitar ao máximo esta oportunidade, é fundamental promover um ecossistema integrado, capaz de colaborar e criar de forma coordenada, com o objetivo de resolver os desafios mais complexos do mundo. Um ecossistema de nuvem híbrida aberta composto por desenvolvedores, integradores de serviços e provedores de soluções tem o potencial de escalar seus recursos para equipar as organizações a modernizar suas cargas de trabalho de missão crítica com os mais altos níveis de conhecimento, inovação e experiência.

“Na IBM, estamos confiantes de que um forte ecossistema de parceiros pode entregar valor duradouro para transformar negócios e permitir que as empresas alcancem todo o seu potencial para ter sucesso na era digital. É por isso que anunciamos recentemente que investimos US$ 1 bilhão no ecossistema globalmente”, disse Joaquim Campos, vice-presidente de tecnologia da IBM para a América Latina. “Na América Latina temos um importante ecossistema de parceiros de negócios e inovação. Ao convidá-los a colaborar nesta Maratona, estamos ajudando-os a promover novos talentos no mercado de TI, oferecendo tecnologia e especialização setorial para empresas e desenvolvedores locais, e reafirmando nosso compromisso de apoiá-los, aprofundando nosso foco em nuvem híbrida e inteligência artificial.”

A Maratona Behind the Code terá duas fases. A primeira fase consistirá em uma série de cinco desafios de parceiros de negócios IBM, como AlgarTech, Bantotal, GFT, Quanam, Sonda, entre outros, que serão entregues aos participantes em português e espanhol. Os 100 desenvolvedores com as melhores pontuações desta primeira fase terão direito a um reconhecimento nos termos descritos nos regulamentos da Maratona.

A segunda fase consistirá em uma grande final com duração de um dia, na qual os Top 100 desenvolvedores competirão mais uma vez para selecionar os Top 5 Master Dev da América Latina. Os 5 campeões terão direito a um reconhecimento nos termos descritos nos regulamentos da Maratona.

Durante o mês de outubro de 2021, antes do lançamento dos desafios, a IBM e seus Parceiros de Negócios patrocinadores conduzirão uma série de treinamentos com os participantes para ajudar os desenvolvedores em sua jornada de aprendizado. A IBM também fornecerá ferramentas e conteúdo, para que possam acessar o melhor conhecimento para desenvolver um código de excelência para os desafios do ecossistema que serão propostos durante a competição.

A última edição da Maratona Behind the Code teve mais de 70.000 inscrições para resolver 16 desafios de negócios propostos em nove países. Durante toda a competição, mais de 270.000 linhas de código foram criadas. Igor Ventorim, um dos cinco vencedores da Maratona 2020, comentou: “Participar deste evento é uma experiência fantástica que agrega muito valor à nossa carreira, principalmente porque mantemos contato com tecnologias disruptivas que já estão disponíveis no mercado, e nos permite aumentar nossa visibilidade no mercado, o que atrai muito interesse dos recrutadores.”

As inscrições para a Maratona Behind the Code 2021 estão abertas até 30 de setembro de 2021 em https://ibm.biz/maratona

¹Residentes dos seguintes países: Argentina (exceto a província de Mendoza), Brasil, Chile, Equador, México, Peru, Uruguai e Venezuela.