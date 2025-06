Superpromo HyperX começa nesse sábado com a terceira edição da live HyperX Play Together

Descontos especiais em headsets, mouses, teclados, mousepads, microfones e carregadores de controle da marca que há 19 anos é cobiçada por gamers de todas as idades e estilos de jogo. Essa é a Superpromo HyperX, que começa neste sábado (11/9,) e vai até 17 de outubro nas lojas Amazon, KaBuM!, Fujioka, Havan, Ibyte, Kalunga, Magalu, Mercado Livre, Miranda, Submarino e Terabyte. O start para os 37 dias de promoção será neste sábado, a partir das 16h, na live HyperX Play Together, que será realizada pela HyperX em parceria com a BBL , empresa one-stop-shop especializada em games e eSports que foi responsável pela criação e execução desse projeto, com transmissão pelo canal oficial da HyperX na Twitch diretamente da Arena BBL. O trailer da live HyperX Play Together pode ser visto no YouTube da HyperX

Ainda durante o HyperX Play Together serão anunciados os primeiros produtos da HyperX que entram em oferta. Depois do evento, a Superpromo HyperX continua e mais produtos entrarão gradativamente com preços promocionais nos sites parceiros da marca.