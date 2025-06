Razer anuncia linha de periféricos licenciados de Halo Infinite

No próximo dia 21 de outubro, a Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, lança globalmente uma linha de produtos licenciados de Halo Infinite, composta por alguns de seus premiados periféricos gamer para PC e console. Os novos produtos Razer Halo Infinite foram desenvolvidos com base na icônica “Armadura de Assalto Movida por Mjolnir”, usada no game pelo protagonista Master Chief, e têm conteúdos bônus exclusivos para resgatar dentro do game.

Os periféricos que farão qualquer espartano se sentir em casa jogando no PC ou no Xbox são:

• Headset Kaira Pro para Xbox – Halo Infinite Edition (vem com traje virtual de armadura com Deathly Poisonl)

• Teclado BlackWidow V3 – Halo Infinite Edition (vem com camuflagem de armas Deathly Poison)

• Mouse DeathAdder V2 – Halo Infinite Edition (vem com emblema Fangs)

• Mousepad Goliathus Extended Chroma – Halo Infinite Edition (vem com 5 Challenge Swaps)

Para mais informações sobre a linha de periféricos Razer Halo Infinite para PC e Xbox, clique aqui

Preço sugerido e disponibilidade no Brasil

Kaira Pro para Xbox – Halo Infinite Edition

R$ 1849,00

Disponibilidade no Brasil: Outubro/2021

BlackWidow V3 – Halo Infinite Edition

R$ 1949,00

Disponibilidade no Brasil: Outubro/2021

DeathAdder V2 – Halo Infinite Edition

R$ 879,00

Disponibilidade no Brasil: Outubro/2021

Goliathus Extended Chroma – Halo Infinite Edition

R$ 879,00

Disponibilidade no Brasil: Outubro/2021