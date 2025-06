EBANX lança desafio para programadores em evento com grandes nomes da Tecnologia, como Puja Sharma e Rodrigo Branas

Mudando o mundo, um código de cada vez. Esse é o mote da 5ª edição do Code Your Way – uma iniciativa do EBANX. Neste ano, além de lançar o tradicional desafio de programação, que busca identificar destaques na área, a fintech também organiza um evento para conectar os participantes a profissionais que estão transformando o mundo da tecnologia. Online e gratuito, o evento será realizado no próximo dia 16 de setembro, e marcará o lançamento do desafio, com palestras e painéis temáticos.

Rodrigo Branas, referência brasileira em Tecnologia, desenvolvedor, arquiteto de software, professor e palestrante, vai abordar o clean code na palestra ‘Do código-fonte ao propósito: Qual é o nosso verdadeiro papel?’. Além dele, Puja Sharma é a convidada internacional, apresentando a segunda palestra da noite. Atualmente technical program manager na DocuSign, Sharma já trabalhou em outras grandes empresas de tech, como Amazon e Google, e no Code Your Way ela compartilhará sua experiência no Vale do Silício (Califórnia), na palestra ‘Como a diversidade está revolucionando a tecnologia no mundo’. Wilson Bissi e Kalecser Kurtz, respectivamente o diretor e o VP de Engenharia de Software do EBANX, vão abrir e fechar o encontro, em uma transmissão ao vivo da sede da fintech, em Curitiba, Paraná.

O evento também contará com seis painéis temáticos, liderados pela mestra em Engenharia da Computação e ganhadora de prêmios como o Women in IA 2020, Danielle Monteiro; Paulo Silveira, CEO da Alura; e Roberta Arcoverde, desenvolvedora no site Stack Overflow e premiada pelo Microsoft MVP. Profissionais de diversas áreas de Tecnologia do EBANX, como Arquitetura e Design de Software, Ciência de Dados, Computação em Nuvem, Mobile, e Segurança da Informação também vão compor os painéis e compartilhar suas experiências.

Após essa troca de conhecimento e experiências, o desafio será lançado. Buscando novos talentos na área, o Code Your Way tem como objetivo incentivar os participantes a usar suas próprias habilidades e competências para completar uma prova de programação, cujo resultado divide-os em um ranking segundo o seu desempenho – os 500 melhores ganham uma camiseta exclusiva, feita especialmente para esta edição.

“O Code Your Way é feito por e para pessoas apaixonadas por tecnologia e que têm gosto em compartilhar conhecimentos, experiências e aprendizados. É uma chance única para quem quer ampliar o repertório e mostrar seus talentos em programação”, diz Kalecser Kurtz, VP de Engenharia de Software do EBANX.

O desafio é voltado para quem “manja” de programação, mas o evento é livre para quem quiser participar. Nesta edição, inclusive, o EBANX oferece brindes que vão desde o acesso a cursos da fintech com experts da área, até a chance de ganhar o leitor de livros digitais da Amazon, o Kindle Paperwhite 10ª geração (com disponibilidade limitada), para quem indicar o evento a amigos que se inscreverem.

Serviço:

Evento:Code Your Way 2021 – evento online + lançamento do desafio

Data: quinta-feira, 16 de setembro de 2021, às 17h30

Inscrições: gratuitas e vão até o dia 16 de setembro, pelo site.