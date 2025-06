Agora você pode levar o M do Méqui para casa

Para celebrar a relação afetiva que o McDonald’s tem com os fãs, a marca desenvolveu um item de decoração especial para que os consumidores possam deixar qualquer cantinho de suas casas com a cara do Méqui. Por tempo limitado, será possível adquirir os icônicos arcos dourados da marca junto com sua McOferta preferida ou individualmente. O melhor de tudo, o item vem acompanhado de letras para que o consumidor possa escrever seu nome ou a frase que quiser. Confira aqui os restaurantes participantes

Com a novidade, a marca reforça a conexão com os consumidores e sua premissa de trazer o cliente para o centro da conversa. “Queremos que os fãs da marca se sintam parte do Méqui. Nos últimos anos trabalhamos para estreitar ainda mais nosso relacionamento com os clientes e estamos sempre ouvindo nosso público para entender como podemos transformar sua experiência conosco em algo ainda mais especial. O M do Méqui é mais uma maneira de reforçar que valorizamos a relação individual que cada um tem com a marca” explica João Branco, VP de Marketing do McDonald’s.

A campanha segue a estratégia de reforçar a conexão única que cada um tem com o McDonald’s. No começo do ano, a marca apresentou o conceito de Méquizice, que celebra as manias e o jeito especial que cada um tem de se deliciar com os diferentes itens do cardápio. Para apresentar a edição limitada dos arcos dourados, um filme em parceria com a agência Galeria foi desenvolvido. Confira o filme aqui.

Preço do M do Méqui com a McOferta a partir de R$ 29,90

Preço avulso a partir de R$ 44,90