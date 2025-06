Ambev e Arena Hub buscam startups por inovação no esporte

No sofá, na arquibancada, no boteco ou na cadeira numerada: onde você vibra? Adepto de uma ou de todas as opções – com direito àquelas mandingas, manias, catimbas e afins – todo fã de futebol sabe bem como torcer é coisa séria, uma experiência única e particular.

Pensando nisso, a Ambev e o Arena Hub anunciam o desafio Golaço, projeto que vai selecionar startups que se dediquem a desenvolver soluções para o mercado de esportes e entretenimentos. A ideia é fomentar a criação de produtos ou serviços inovadores, com os quais a Ambev pretende transformar a experiência do torcedor que consome futebol. A principal demanda é promover maior interação e engajamento dos fãs. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 01 de outubro pelo site.

O ecossistema de SporTechs é composto por Fintechs, HealthTechs, EdTechs, FoodTechs e MediaTechs, entre outras, e todas estão convidadas a participar do desafio.

Este é o primeiro projeto da parceria entre as duas empresas, oficializado em julho. Nela, a Ambev tornou-se a primeira mantenedora oficial do Arena Hub, que é o maior centro de inovação e fomento do empreendedorismo esportivo da América Latina e trabalha para despertar o ecossistema e potencializar negócios entre startups e entidades esportivas.

“Temos como missão fomentar negócios entre os players do esporte e do entretenimento. O desafio Golaço é mais uma iniciativa para incentivar empreendedores criativos que possam oferecer inovações diversas que conversem com torcedores e promovam experiências diferenciadas, impactando todo o mercado”, afirma Ricardo Mazzucca, CEO do Arena Hub. “A Ambev é uma empresa gigante em marketing, comunicação e relacionamento com o público, e é também a nossa primeira mantenedora oficial. A empresa tem contribuído com muitos insights que serão aplicados no hub, não apenas no Golaço, mas em outros projetos que faremos em conjunto”.

As startups selecionadas vão dedicar três meses para o desenvolvimento do produto ou serviço inovador e personalizado. Para lapidar os projetos, os participantes terão um programa que contará com conversas, mentorias, hackdays e uma intensa troca de conhecimento, que são importantes para desenvolver negócios de alto valor. Ao final, cinco finalistas receberão R$20 mil (vinte mil reais) cada, direcionados a cobrir os custos do período em que ficarem incubadas para a criação de POC’s. O programa acontecerá em 2021 e o valor será repassado às participantes em 2022.

“O esporte é um dos nossos territórios e, por isso, estamos muito animados com o Golaço. Um dos nossos objetivos, considerando nosso mindset de transformação digital, é incentivar todo o ecossistema para que, juntos, consigamos trazer soluções inovadoras e disruptivas, que promovam maior interação e engajamento, melhorando ainda mais a experiência do nosso público torcedor e a forma como ele consome o futebol. Para isso, contaremos com um time especializado que vai apoiar as startups finalistas, junto com o Arena Hub, em todo o processo”, comenta Felipe Bratfisch, Diretor de Patrocínios e Marketing de Experiências da Ambev.

Legado ao ecossistema esportivo

A Ambev assumiu protagonismo em projetos que buscam a melhoria do ecossistema esportivo a partir do Movimento por um Futebol Melhor, que oferece vantagens para os torcedores associados a seus times de coração. Lançado em 2013, o projeto se transformou em uma importante ferramenta de consolidação dos programas de sócio torcedor dos clubes brasileiros, que, atualmente, representam uma fonte de receita fundamental para manter o futebol no país. Em 2019, o programa passou a se chamar Clube Nº1, elevando as experiências exclusivas destinadas aos torcedores. Atualmente, o clube de vantagens conta com mais de 1,5 milhão de torcedores cadastrados.

Conheça mais detalhes do desafio Golaço Ambev by Arena Hub

Participar de um desafio como este proporciona aos empreendedores muita troca de conhecimento e networking. Durante o processo, os participantes selecionados terão momentos de capacitação e mentoria de acordo com o seu estágio e necessidade para melhor desempenho no evento. Cada startup será acompanhada por um mentor especialista em startups que irá orientar como modelar o seu negócio, como validar a sua ideia, como diminuir a incerteza do negócio e melhorar o desempenho de mercado da sua startup.

Além disso, estão programados workshops durante todo o período do programa e os empreendedores receberão conteúdo de alto nível para exercitar de forma prática as metodologias que hoje são trabalhadas pelas maiores startups do mundo. Além do chamado smart money, as cinco primeiras startups finalistas receberão aporte de R$ 20 mil (vinte mil reais) oferecidos pela Ambev para cobrir custos da criação de POC’s, e passarão pelas etapas descritas a seguir:

• 3 meses incubado no Arena Hub participando do Desafio Golaço Ambev;

• Acesso a rede de mentores do Arena Hub e da Ambev;

• Divulgação das 5 finalistas em todos os canais da Ambev e do Arena Hub.

Cronograma

Inscrições gratuitas: até 01/10/2021

Site para inscrições: https://www.ambev.com.br/desafio-golaco

Divulgação dos horários de apresentação dos Pitches ao júri selecionado: 25/10/2021

Início das mentorias de Pitch e modelos de negócio: 26/10 a 08/11/2021

Apresentação dos Pitches para a banca examinadora: 16 a 19/11/2021

Divulgação das Vencedoras: 22/11/2021