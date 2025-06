Game educativo mostra o papel transformador da tecnologia na conscientização sobre depressão

O paciente com depressão enfrenta os mais diversos obstáculos ao longo da sua trajetória: dificuldade de compartilhar o que está sentindo com outras pessoas, críticas e falta de empatia da sociedade, desconhecimento da depressão como uma doença, sintomas que acabam não sendo relacionados com a saúde mental – entre muitos outros. Porém, é preciso dar o primeiro passo e começar a conversa para que a busca pelo tratamento adequado aconteça.

A depressão é o transtorno psiquiátrico mais frequentemente associado ao suicídio – por isso a urgência em se ter o diagnóstico correto e ágil, além do tratamento adequado. Estes dois fatores podem contribuir para remissão dos sintomas, mais qualidade de vida e, potencialmente, uma redução nos casos de suicídio. Ainda pouco conhecida, a Depressão Resistente ao Tratamento afeta 40% dos pacientes brasileiros já diagnosticados e aumenta em 7x o risco de suicídio, mas ainda é pouco conhecida, por isso aumentar a disseminação de informações de conscientização é tão importante.

Pensando em trazer a tecnologia em favor da conscientização e mobilização sobre o tema, o Movimento Falar Inspira Vida, coalizão liderada pela Janssen, farmacêutica da Johnson&Johnson, e composta por renomadas instituições que defendem a causa da saúde mental no Brasil, lança o game Jornada do Acolhimento – Inspirando o Cuidado com a Depressão. A novidade faz parte da campanha do movimento focada no Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção do suicídio.

Psicólogos, psiquiatras, associações de pacientes e desenvolvedor de game trabalharam lado a lado para desenhar todos os detalhes de quatro diferentes jornadas:

• Descoberta (pessoa SEM diagnóstico) – o jogador usa sua empatia para jogar como uma pessoa que começa a apresentar sintomas de depressão, mas ainda não foi diagnosticada;

• Superação (pessoa COM diagnóstico de depressão resistente ao tratamento) – dos 12 milhões de pacientes brasileiros com a doença, 4 em cada 10 não respondem adequadamente ao tratamento, mesmo depois de ao menos duas tentativas com medicamentos diferentes. Essa etapa é voltada a essas pessoas que necessitam de atenção especial aos altos e baixos da jornada de cuidado e não devem desistir de buscar novas alternativas.

• Esperança (pessoa da rede de apoio) – uma versão dedicada àqueles que têm dúvida sobre como ajudar uma pessoa que demonstra sinais de depressão e pensamentos suicidas. A proposta é de exercitar a empatia, praticar a melhor forma de superar os próprios tabus e oferecer ajuda, de maneira responsável e transformadora.

• Cuidado (perspectiva do médico que trata pacientes com depressão) – Além do paciente, é fundamental valorizarmos o papel do especialista, o psiquiatra, e representar uma parte da sua rotina de trabalho. É um passo importante também para desmistificar os estigmas relacionados a esse profissional.

Para iniciar o game, o jogador seleciona um avatar e este ganha uma nuvenzinha, que irá representar o estado de ânimo da personagem. Essa nuvem pode mudar de cor e ficar mais ou menos carregada, a ponto de provocar chuva de acordo com as interações que serão vivenciadas no jogo.

“Esse ano o Falar Inspira Vida pretende ir além. Queremos ser um agente que não apenas conscientiza, mas também disponibiliza instrumentos para ajudar na mudança de comportamento de pacientes frente a depressão”, explica Fábio Lawson, psiquiatra e diretor médico da Janssen.

O Movimento optou por transmitir as mensagens sobre a depressão e os cuidados que a sociedade deve ter com as pessoas que sofrem com a doença por meio do jogo online, porque acredita que a tecnologia é uma grande aliada na rápida disseminação de informações, além de fazer parte do dia a dia de todos. “O jogo é uma forma lúdica de falar sobre um tema bastante delicado, ajudando o entendimento e impactando um número maior de pessoas”, destaca Karen Scavacini, CEO do Instituto Vita Alere.

Criado em 2020, o Movimento Falar Inspira Vida, tem o objetivo de requalificar a conversa sobre Depressão e Suicídio, por meio do conhecimento, contribuindo para uma sociedade mais preparada e acolhedora. É uma iniciativa liderada pela Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, em parceria com a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (ABRATA), Centro de Valorização da Vida (CVV), Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (IPq – HCFMUSP), Departamento de Psiquiatria da UNIFESP, Vitalk, Instituto Crônicos do Dia a Dia (CDD), Instituto Vita Alere, HubRH+, revista VEJA Saúde e Editora Abril.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Depressão afeta cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo (4,4% da população mundial). No Brasil, a prevalência é um pouco maior do que a média: 5,5% ou um total de 11,5 milhões de brasileiros – número que, nas Américas, só é superado pelos Estados Unidos. Ainda de acordo com a OMS, são registrados aproximadamente 11 mil suicídios todos os anos no país e mais de 800 mil no mundo1, sendo que 97% dos casos estão relacionados a transtornos mentais e, em primeiro lugar, à Depressão. Além disso, a doença é, atualmente, a principal causa médica de incapacitação e o terceiro maior motivo de afastamentos do trabalho no Brasil.

Ficha Técnica:

Game: Jornada do Acolhimento

Iniciativa: Movimento Falar Inspira Vida

Roteiristas: Gustavo Moraes e Vanessa Bruno

Desenvolvedora: Virtual Planet