Kwai fará a primeira apresentação pública no evento YouPix Summit

A 7ª edição do YOUPIX Summit, evento focado na indústria de criadores de conteúdo, contará com a estreia do Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, para o público e o mercado de influenciadores com a primeira palestra oficial aberta da plataforma no país. A apresentação online será realizada no dia 14 de setembro e é gratuita.

Com o título “Olá, somos o Kwai – Como funciona a plataforma de vídeos curtos que está conquistando o Brasil”, a palestra será comandada pelo diretor de Content Growth, Antonio Abibe, e o diretor sênior de Conteúdo, Wladimir Winter, que irão apresentar casos de sucesso e as possibilidades de conteúdo que podem ser exploradas pelos usuários para crescerem e se desenvolverem como criadores de conteúdo no aplicativo.

Com uma comunidade de conteúdo única e usuários extremamente criativos, o Kwai é palco de cenas divertidas do cotidiano, sem a pressão de manter uma estética perfeita ou produções cheias de efeitos, como em outras redes. Atualmente com mais de 34,7 milhões de usuários ativos mensais no país, de acordo com dados do App Annie, a plataforma também foi reconhecida em uma pesquisa da Kantar como um dos apps que mais cresceram no Brasil nos últimos dois anos.

A 7ª edição do YOUPIX Summit ocorre entre os dias 13 a 15 de setembro. Apresentado pela ViU Hub, unidade digital da Globo, e tendo o Kwai como um de seus patrocinadores, o encontro gratuito e digital comemora os 15 anos de história da YOUPIX. Sob o tema “YOUPIX Summit 2021: do Meme ao Negócio”, a programação tem o objetivo de refletir sobre como a internet se tornou protagonista e quais são as perspectivas de futuro para esse mercado. Serão cerca de 56 palestras, com mais de 100 convidados durante os três dias de evento.

Serviço – “Olá, somos o Kwai” no YouPix

Quando: 14 de setembro

Horário: a partir das 15h50 (horário de Brasília)

Onde: pelo canal do YouPix

Quanto: Gratuito