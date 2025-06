Na próxima segunda-feira, dia 13 de setembro, é celebrado o Dia do Programador e para celebrar a data a Kenzie Academ y Brasil , escola de programação que ensina front-end e back-end para colocar alunos no mercado de trabalho em 12 meses, irá presentear todos que têm interesse em ingressar na área de tecnologia com acesso gratuito a mais de 10 horas de conteúdos de programação com dois projetos completos em HTML, CSS e JavaScript. Um dos projetos ensina a reproduzir a interface da plataforma de streaming mais popular do mundo e outro a clonar a plataforma de microblogging mais utilizada no Brasil. Além disso, a Kenzie também irá enviar um e-book sobre as tendências mercadológicas para 2022. Para ter acesso aos conteúdos de forma gratuita, basta cadastrar o endereço de e-mail neste link.

O Dia do Programador é feriado nacional da Rússia, sendo comemorada sempre no 256º dia do ano, portanto em anos bissextos, a data cai no dia 12 de setembro. O 256 é um número com valores distintos que podem ser representados com um byte de oito bits, um número muito familiar para os programadores.