Submarino inova e celebra o aniversário da marca no servidor Cidade Alta

O Submarino – marca que traz as últimas tendências em tecnologia, livros, games, entretenimento, cultura pop e inovação – celebra o seu aniversário com diversas ativações voltadas para o universo de e-Sports, que cada vez mais aumenta o seu engajamento entre os brasileiros. Em parceria com a agência Druid, a marca traz uma grande novidade: a abertura de uma loja do Submarino no servidor Cidade Alta, marcada pela realização de uma grande festa dentro do jogo, no dia 12/09, a partir das 22h .

Repleta de ofertas exclusivas do app, a celebração especial do Submarino terá 30 influenciadores transmitindo toda experiência para seus fãs nas três principais plataformas de streaming: Twitch, Facebook Gaming e Booyah. Tanto na festa quanto na loja, caixas, objetos e easter eggs revelarão as surpresas para os jogadores – quando o avatar do influenciador se aproximar, um QR Code surge na tela para que a audiência possa ser direcionada para a compra da oferta anunciada. Para convidar o grande público jogador do Cidade Alta para a festa, 15 placas OOH serão espalhadas pelo game anunciando a festa do Submarino. Todo o desenvolvimento das produções dentro do jogo é uma realização da empresa de gerenciamento de ativos games e dona do Cidade Alta, a Outplay.

“Reforçando nossa estratégia de estar cada vez mais próximos do público gamer, neste aniversário ampliamos as ações voltadas para esse universo. Entendemos que os jogos são mais que uma diversão, são um estilo de vida e queremos comemorar esse aniversário trazendo experiências diferenciadas para este público. Afinal, como os gamers estão cada dia mais presentes no dia a dia da marca, por que não comemorar em uma grande festa junto com eles?”, destaca Vitor Monte, head de marketing do Submarino.

Mais ativações no Cidade Alta – A festa dentro do Cidade Alta é um marco da campanha de aniversário do Submarino. Na loja oficial da marca no game, o espaço criado também vai funcionar como um canal de vendas dos itens do mundo real e itens virtuais dentro do jogo e estará disponível 24h por dia. Na parte de produtos “reais”, o Submarino terá um espaço para até 15 itens que poderão ser adquiridos via QR Code, dentre eles notebooks e pc gamers, celulares, acessórios de informática, etc.

Dentro do game também haverá missões de entrega rápida do Submarino, em que veículos como caminhões e furgões ficarão disponíveis para que todos os gamers consigam concluir sua missão. Aquele que conseguir completá-la, ganhará créditos para usar dentro do jogo. Além disso, os jogadores ainda poderão assumir a profissão de vendedor especialista Submarino com ganhos de comissão na moeda do Cidade Alta.

Campanha #FazAFesta – Criada pela agência Artplan, a campanha #FazAFesta traz ativações nas redes sociais de influenciadores como Gabriela Prioli, que faz parte do casting da Play9, e o time de embaixadores da LOUD, além de mídia paga online. Para a comemoração de aniversário do Submarino ser ainda mais completa, as compras feitas nos primeiros 4 dias de aniversário no departamento de PCs terá 10% de desconto para pagamentos feitos à vista. Durante todo o aniversário, os clientes também terão direito a cupons de até R﹩200 de desconto em produtos de diversas categorias, além de até 40% de cashback para quem pagar suas compras com o superapp Ame Digital.