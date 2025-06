OLX Brasil promove 2ª edição do Hackathon voltado para estudantes universitários

A OLX Brasil, uma das maiores plataformas de compra e venda online em autos, serviços, bens de consumo e imóveis, anuncia que estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Hackathon OLX Brasil, que acontece de 15 a 24 de outubro, durante o Hacktudo, um dos principais festivais de cultura digital do país – que recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o patrocínio da OLX Brasil. A maratona é gratuita e voltada para universitários e estudantes de cursos técnicos de qualquer área de atuação do país, que poderão se inscrever até 27 de setembro no site https://bit.ly/3jk2yZV

Realizada de maneira inteiramente remota, os 30 times – de no mínimo dois e de no máximo quatro participantes – inscritos na maratona terão 36 horas para idealizar e desenvolver uma solução original, criativa e aplicável,relacionada ao tema “Venda e consumo inteligente e sustentável em larga escala”. Trinta mentores estarão disponíveis para dar suporte às equipes, que serão avaliadas por quatro jurados da área de tecnologia e inovação. Os 10 times mais bem avaliados pela banca julgadora do Hackathon serão selecionados para realização de um pitching, no dia 23 de outubro, que será aberto ao público.Os três primeiros times colocados serão premiados com créditos disponibilizados na carteira digital da OLX, sendo o 1º lugar, com R$ 10 mil; 2º lugar, com R$ 4 mil; e o 3º lugar, R$ 2 mil.

A edição 2021 do Hackathon contará com a presença de Raúl Rentería, CTO da OLX Brasil, com uma palestra na abertura do evento. Colaboradores da companhia ainda participarão do evento compondo a banca de jurados e integrando a equipe de mentoria. “Inovação é um dos pilares da OLX Brasil e eventos como o Hackathon são ambientes onde os participantes podem experimentar e criar soluções criativas para melhorar a experiência dos usuários no ambiente digital, cada vez mais presente na vida dos brasileiros”, destaca Raúl Rentería, CTO da OLX Brasil.

Os participantes que tiverem as melhores performances individuais serão selecionados pela OLX Brasil para um estágio de verão, com três meses de duração, uma oportunidade para que os estudantes possam vivenciar como é um ambiente de trabalho em uma empresa de tecnologia, além de contribuir para a formação futura desses profissionais, que terão contato com as áreas de Engenharia, Big Data e Design.

HackDelas Como forma de incentivar o empoderamento feminino e a igualdade de gênero e tendo como propósito estimular a participação das mulheres no mercado da cultura, tecnologia e inovação, a edição deste ano irá priorizar a seleção de times constituídos por pelo menos duas mulheres – o que inclui cis e trans – de cursos superiores, graduação ou estudantes de cursos técnicos, atualmente matriculadas. “Acreditamos na importância de promover a diversidade, ampliando as oportunidades para as mulheres no ambiente corporativo. Cerca de 25% dos nossos profissionais da área de Tecnologia são mulheres, e mesmo estando acima da média nacional, que é de 20%, apostamos no aumento das oportunidades para as profissionais nesse setor”, avalia o CTO da OLX Brasil.

Sobre o Hacktudo O Hacktudo que, em 2020, foi totalmente virtual, este ano acontecerá de forma híbrida. Exposições tecnológicas, conferências e uma corrida de drones fazem parte da programação presencial, que acontecerá entre os dias 5 e 7 de novembro de 2021. Além do Hackathon, a OLX Brasil participará do Hack Conference com a presença de Andries Oudshoorn, CEO da OLX Brasil. O Hacktudo é um festival que, desde 2017, realiza edições anuais com atrações culturais que navegam nas novas tendências da tecnologia, inovação, sustentabilidade, diversidade e inclusão. E a OLX, alinhada à responsabilidade social, reforça sua atuação, pelo segundo ano consecutivo, na promoção da inclusão social, da tecnologia e inovação, atraindo milhares de crianças, jovens e adultos.