A Konami anunciou que o BEAT ARENA, novo jogo musical em realidade virtual, está disponível em dispositivos Steam® VR.

A Konami Digital Entertainment, Inc. anunciou hoje que o BEAT ARENA, novo jogo musical em realidade virtual (VR) da KONAMI com canções da adorada série BEMANI, está agora disponível mundialmente em dispositivos Steam® VR.

PÁGINA DA LOJA STEAM: LINK

O novo jogo em realidade virtual (VR) coloca os jogadores no palco em uma banda com vários instrumentos para escolher – bateria, guitarra, teclado e baixo -, cada um deles oferecendo uma mecânica de ritmo única.

SESSÃO DE TEMPO DE CROSSOVER (MULTIJOGADOR ASSÍNCRONO)

Os jogadores poderão formar suas próprias bandas com os amigos usando a funcionalidade de multijogador assíncrono do jogo e assistir às apresentações anteriores dos amigos com outros instrumentos enquanto eles jogam.

PERSONALIZAÇÃO DO AVATAR

Veja o palco e os bastidores com os avatares originais altamente personalizáveis do BEATARENA para refletir personalidades únicas.

MODO REPLAY

Assista novamente e compartilhe apresentações com o modo Replay, apresentando vários ângulos, como Live Camera, Performer e muito mais. A jogadores que aperfeiçoaram sua habilidade instrumental e querem adicionar vocais a seus vídeos musicais, o BEAT ARENA também oferece a opção de ativar a letra da música.

Após um lançamento exclusivo para a Ásia no início deste ano em dispositivos Oculus Quest 1 e 2, o lançamento global traz mais 10 músicas com letras em inglês e faixas instrumentais, totalizando 41 músicas para dominar. Esta é a lista completa de músicas:

• Accord – BEMANI Sound Team “HuΣeR” feat.Fernweh

• WONDER TRIP – dadaco

• Cajuput – BEMANI Sound Team “Yvya”

• *NEW* BLACK JACKAL (GITADORA Style) – Akira Complex with BEMANI Sound Team

• *NEW* Brazilian Anthem – Berimbau ’66

• Clowing Folly – KanadeYUK

• *NEW* DEADMAN’S BED – Rotten Blotch

• Drastic Your Dream – Ryo Shirasawa feat. Mizuho Yasuda

• DREAMING-ING!! – Tokimeki Idol project

• Fat Snail – NECOMATA MODIFY SALVATION feat. Hinata Shishido

• *NEW* Fly Far Bounce – Nekomata_master (GITADOROCK by Mutsuhiko Izumi)

• *NEW* Fuego -GITADORA EDITION- – BEMANI Sound Team “Yvya”

• Just Believe – Kanako Kotera

• LEMON & SALT – Hideyuki Ono×96×Yoshihiko Koezuka

• *NEW* Mannequin – Sis Bond Chit

• Murmur Twins (guitar pop ver.) – yu_tokiwa.djw merge scl.gtr

• Raspberry – Yoshihiko Koezuka

• *NEW* Reaching for the Stars – serena

• Real -L Size No Yume- – MAKI

• *NEW* SEA ANEMONES – Jimmy Weckl

• Sweet Feelin’ – Honey latte

• *NEW* Take My Hand – Maria Eva with Dream Swing Kingdom

• TAKE YOU AWAY – SHIN feat.MiA & BEMANI Sound Team “asaki”

• Quilt – Des-Sana+wpt9

• *NEW* green leaf syndrome – red glasses feat. oka satoshi

• Gensouka – Kanako Hoshino

• Hatashijou – ATSUMI UEDA

• Black Hole – Megumi Tatsumi featured by Hiroaki Sano

• Peppermint Wa Watashi No Teki – Yu Tokiwa

• Hoshihuri – Sana

• Hane Naki Shojo Uta – Junjou Discord (Innocent Discord)

• Kikagakuteki Trickster – DJ Genki feat. SHIN from HYPERNOVA With Mitsuyo

• Mikeneko Rock’n Roll – MAJISKA

• Shonen Ripples – Yu Tokiwa

• Jousou Dystopia – mami

• Fuurin Hanabi – BEMANI Sound Team “Gekidan Record”feat.Yura Mari

• Matenrou No Tokuiten〜Anti;HERO – Junjou Discord (Innocent Discord)

• Yume Ni Tsuite TYPE C – Hideyuki Ono feat. Hiromi Okamoto

• Koi No Melody – SARAH

• Rin To Shite Saku Hana No Gotoku – BENIIRO RITOMASU

• Oboro – GITADOROCK by Yamato

As diretrizes de conteúdo gerado pelo usuário da KONAMI para vídeos de gameplay do título em VR foram publicadas para análise no site oficial e podem ser consultadas em https://www.konami.com/games/uuddlrlr-beatarena/guideline/us/en/

O BEAT ARENA está agora disponível em dispositivos Steam® VR, sendo compatível com headsets HTC Vive, Valve Index e Oculus Rift, a um preço sugerido de US﹩ 29,99. O jogo também já está disponível para Oculus Quest e Oculus Quest 2 a um preço sugerido de US﹩ 29,99.

O jogo está traduzido para inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português, coreano, chinês simplificado, chinês tradicional, e japonês.