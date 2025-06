Trybe abre milhares de inscrições para curso gratuito de introdução à programação

A Trybe, escola de tecnologia referência na formação de profissionais em programação, anuncia a sexta edição do curso Primeiros Passos na Programação. Os encontros são gratuitos, ministrados por pessoas instrutoras e especialistas da Trybe, e estarão disponíveis ao vivo pelo canal da escola no YouTube, entre os dias 20 a 23 de setembro.

O evento oferece 15 mil vagas e as inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de setembro na página do curso. Após garantir a participação, o estudante receberá todas as orientações por e-mail, para o melhor aproveitamento das aulas.

A edtech tem como objetivo nos quatro dias de encontro, ensinar os conceitos fundamentais a pessoas interessadas. Não é necessário conhecimento prévio em programação. Os conteúdos das aulas serão de introdução e lógica de programação, além de teorias sobre JavaScript: inclusão de operadores e estruturas condicionais -, além de arrays, strings, estruturas de repetição e funções. No último dia do curso, há um desafio prático da Trybe em Javascript.

“O Primeiros Passos na Programação é um curso extremamente importante, porque permite que potenciais pessoas estudantes vejam na prática um pouco da nossa formação. Além disso, o conteúdo oferecido nos quatro dias é o material de estudo para o processo seletivo da Trybe”, diz João Duarte, CTO da Trybe.

As pessoas que se inscreverem no PPP passarão a fazer parte de uma comunidade exclusiva da Trybe para interação e resolução de dúvidas durante a aula. Os participantes que concluírem as oito horas de curso receberão o certificado de conclusão.

Cronograma do curso:

20/09 Introdução à Lógica de Programação e ao JavaScript.

21/09 Operadores e estruturas condicionais no JavaScript

22/09 Arrays, Strings, Estruturas de repetição e funções

23/09 Mão na massa: Resolvendo o Desafio Prático da Trybe em Javascript + Bate-papo com estudantes da Trybe.