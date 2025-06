Conheça o risco do doxing durante encontros online

Durante as últimas décadas, o cotidiano tornou-se mais digital em todo o mundo, inclusive para encontros românticos. Em alguns países, os aplicativos de namoro tornaram-se a maneira mais popular para as pessoas se conhecerem. Porém, há um outro lado dessa moeda: com os relacionamentos expostos no mundo digital, a coleta e exposição pública de dados pessoais sem consentimento (conhecido como “doxing”) são uma grande preocupação. A equipe da Kaspersky realizou uma pesquisa que apresenta as principais ameaças e medos dos usuários ao conhecerem pessoas online e descobriu-se que um a cada dez usuários foi vítima de doxing ao paquerar na internet.

Segundo a pesquisa da Kaspersky, metade (52%) dos respondentes admitem que os aplicativos de encontros tornaram mais fácil o processo de conhecer pessoas, mas 79% dizem ter medo de serem perseguidos por alguém que conheceram online – esta é uma das consequências do doxing.

Os usuários destes aplicativos deixam um enorme rastro de informações pessoais e estes dados podem ser captados e usados para beneficiar os “doxers”. Permitir que estes criminosos tenham acesso ao endereço residencial, local de trabalho, nome, número de telefone aumenta os riscos de transferir uma ameaça do mundo digital para o real. A pesquisa da Kaspersky mostra que um em cada dez (12%) respondentes admitiu ter sofrido doxing. Além disso, também há respondentes (9%) que sofreram doxing ao marcar encontros online, mas, como não conheciam o esse conceito, não sabiam que tinham sido vítimas.

Os resultados revelam ainda mais detalhes sobre as ameaças à privacidade enfrentada pelos usuários quando eles optam pelo namoro online. 12% dos entrevistados admitem que, ao se comunicarem, o parceiro compartilhou fotos da tela com a conversa sem seu consentimento, ameaçou-os com informações pessoais que ele encontrou online, roubou fotos íntimas ou sofreu assédio na vida real. Ações que são consequência direta do doxing. O problema mais generalizado é o assédio moral virtual: 14% dos entrevistados admite ter sido vítima de assédio moral nas redes sociais por alguém que não deram “match”.

“As mídias sociais e vários aplicativos tornaram os encontros muito mais fáceis, mas, infelizmente, também existem bots e cibercriminosos procurando vítimas nas plataformas de namoro. Por isso, ao se comunicar com alguém, é sempre importante lembrar das regras básicas de privacidade digital. Para namorar online com segurança, recomendo não compartilhar informações pessoais, como número de telefone, localização, endereço residencial e comercial etc. Evitar perigos logo nos primeiros estágios ajudará você a aproveitar os encontros online sem qualquer temor”, comenta Anna Larkina, especialista em segurança da Kaspersky .

Para saber mais sobre como as tecnologias podem mudar os encontros e os relacionamentos, veja o relatório completo da pesquisa

Para manter suas informações pessoais protegidas, a Kaspersky também recomenda:

• Verifique as permissões nos aplicativos que você usa para minimizar o compartilhamento de seus dados com terceiros.

• Use a autenticação de dois fatores. Lembre-se de que é mais seguro usar um aplicativo que gera códigos únicos do que receber esta informação por SMS. Se precisar de segurança adicional, invista em uma chave de hardware 2FA.

• Use uma solução de segurança confiável, como o Kaspersky Password Manager , para gerar e proteger senhas únicas para cada conta, e resista à tentação de reutilizar a mesma senha várias vezes.

• Para descobrir se alguma senhas foi vazada, use ferramentas de checagem de conta – o Kaspersky Security Cloud oferece este serviço dentro da solução. Este recurso permite inspecionar possíveis vazamentos de dados nas contas. Se for detectado um vazamento, ele fornece informações sobre quais dados foram expostos e a pessoa afetada pode tomar as medidas apropriadas.

• Sempre considere como o conteúdo que você compartilha online pode ser interpretado e usado por outras pessoas.