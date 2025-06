Crash Bandicoot celebra 25 anos de diversão insana

Esta semana faz 25 anos desde que Crash Bandicoot fez sua estreia, e ele vem pulando, girando e dançando no coração dos fãs desde então. Sempre na busca de derrotar o nefasto Dr. Neo Cortex e seus lacaios covardes, Crash fez amigos e fãs no mundo todo.

Para dar um passeio pelos 25 anos de Crash, acesse este link , em que Paul Yan e Avery Lovato da Toys for Bob relembram a vibrante história de Crash.

Adicionalmente, disponível agora em alguns territórios globalmente para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, os fãs podem quebrar a caixa da nostalgia com o Pacote de Crashversário, que contém cinco jogos completos de Crash em um, incluindo Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Crash Team Racing Nitro-Fuelede Crash Bandicoot 4: It’s About Time .