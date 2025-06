Electronic Arts e a Zoink Games lançam Lost in Randon™

Hoje, a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e a Zoink Games lançam Lost in Random™, apresentando jogadores e jogadoras a um mundo sombrio e distorcido, onde cada evento e decisão depende do lançamento dos dados. Um dos jogos da Seleção Oficial do Tribeca Festival e vencedor do prêmio de melhor jogo indie na gamescom 2021, Lost in Random é um título de ação e aventura solo que leva fãs através do reino de Random, enquanto lutam para ter sucesso nesse mundo imprevisível e em constante mudança. O jogo já está disponível para PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC através do EA App, Origin e Steam. Confira o trailer de lançamento aqui.

Lost in Random conta a história de duas jovens irmãs, Even e Odd, que se encontram à mercê da Rainha do Mal e de seus dados sombrios. Separada de Odd em seu décimo segundo aniversário, Even pede a ajuda a Dicey, seu dado companheiro, para atravessar os seis reinos e resgatar sua irmã das garras da Rainha. Dicey e Even terão de enfrentar os lacaios da Rainha em batalhas de dados explosivas, que os levarão a gigantescas arenas de jogos de tabuleiro nas quais jogadores e jogadoras terão que mudar de estratégia rapidamente em uma mistura emocionante de ação em tempo real e táticas de parar o tempo. A dupla também irá coletar cartas para construir um deck formidável de habilidades de combate e encontrar personagens únicos que trarão desafios de maneiras inesperadas enquanto procuram quebrar a maldição de Random e resgatar Odd.

“Vimos com muita animação a ideia de explorar o sentimento de incerteza como o ponto de partida para Lost in Random, em vez de nos concentrarmos em uma mecânica de jogo predeterminada,” disse Olov Redmalm, diretor de jogo e redator principal na Zoink Games. “O tema abrangente da aleatoriedade nos ajudou a usar a criatividade em todos os aspectos do jogo, já que cada elemento se encaixa no mundo onírico de sua própria maneira, aprimorando a jornada de quem joga. Combinando diálogos agudos com mistério e elementos de narrativa emocional de uma nova maneira, temos muita animação em ver jogadores e jogadoras finalmente enfrentarem o medo da aleatoriedade em Lost in Random e verem como essa experiência muda sua perspectiva de vida – tudo retratado através da ousada personagem Even”.

Os diálogos de Lost in Random são escritos por Ryan North, autor de Adventure Time, Marvel Comics’ The Unbeatable Squirrel Girl e mais, mergulhando jogadores e jogadoras em um clima macabro com cada nova reviravolta que eles encontram. Com um estilo de arte inspirado em nomes como Tim Burton, Shaun Tan e Alice no País das Maravilhas, os belos e altamente visuais ambientes do jogo dão vida ao Reino de Random de maneiras épicas.

A trilha sonora dinâmica de Lost in Random – incluindo o Volume 1 e o Volume 2 – está disponível hoje no Spotify para coincidir com o lançamento do jogo. Assinantes do EA Play Pro terão acesso ilimitado ao jogo completo a partir de hoje.

