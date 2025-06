Galvão Bueno se une ao TikTok e estreia na plataforma narrando as mais emocionantes jogadas dos usuários

“Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gooooool!”. Quem nunca ouviu esse bordão nas transmissões esportivas? E não se emocionou com o famoso “É TETRA! É TETRA! É TETRAAAA!”? Pois é com essa mesma emoção e alegria que o TikTok anuncia a estreia do narrador e apresentador esportivo Galvão Bueno na plataforma de entretenimento e convida os usuários para participar da campanha #OndeATorcidaJoga. Haja coração, amigos!

Desenvolvida com a DPZ&T, a campanha tem o objetivo de reforçar o TikTok como destino certo para os amantes do futebol e oferecerá uma experiência única para os fãs do esporte: ter o seu lance narrado por um dos maiores narradores e apresentadores esportivos do país. Para participar, os usuários deverão criar um vídeo com seu lance e postá-lo com a hashtag #OndeATorcidaJoga, a partir do dia 9, quando o mestre da narração esportiva irá convocar o time de usuários do TikTok para participar da ação. Serão escolhidos três vídeos por mês, de setembro a janeiro, para ganhar as narrações do Galvão, com o uso da ferramenta de dueto do TikTok. Vale bicicleta, elástico, voleio, pedalada, chapéu e tudo o que talento futebolístico mandar. Pode tudo isso, Arnaldo? Pode! Mas o mais importante é ter gol e comemoração, claro!

Para esta campanha, a Mynd, especializada em marketing de influência e entretenimento, e a DPZ&T foram responsáveis por unir o Galvão Bueno com o TikTok, além de participarem do desenho do escopo e definição de estratégia.

“Estamos muito honrados em receber esse ícone que é o Galvão Bueno na nossa plataforma e felizes e entusiasmados em promover essa campanha junto com ele, levando ainda mais emoção, diversão e alegria para a nossa comunidade. Achamos uma ideia maravilhosa que os fãs do esporte tenham essa oportunidade incrível de serem narrados por um dos maiores ícones do jornalismo esportivo e queremos que nossos usuários se sintam cada vez mais à vontade para criarem e encontrarem conteúdos esportivos de qualidade no TikTok”, comenta Kim Farrell, Head de Marketing do TikTok na América Latina.