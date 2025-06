Foi dada a largada: Maior maratona competitiva de desenvolvimento de games abre inscrições para a 5ª edição

Chegando em sua 5ª edição, a GameJamPlus abre nesta segunda-feira (30) a venda de ingressos para a maior Game Jam com foco em negócios do mundo. Este ano, a competição bateu o recorde de alcance, chegando em mais de 30 países e mais de 100 cidades, prometendo uma disputa acirrada. “Sabemos do potencial dos participantes e esperamos muitas surpresas ao longo desses 7 meses. Estamos ansiosos para conhecer todos os novos jogos que irão nascer a partir de outubro!”, revela Ian Rochlin, CEO da GameJamPlus.

Na edição de 2020 foram criados 281 jogos, que competiram por 16 categorias de prêmios. A expectativa para esta edição é de aproximadamente 500 novos projetos passarem pela primeira etapa do evento, entre os dis 8 e 12 de outubro. Este é o momento onde cada cidade inscrita recebe as competidoras e competidores locais, dando início à produção dos games.

O diferencial deste ano, fica por conta do lançamento da Indie Hero, empresa dos mesmos criadores da GameJamPlus, que tem como objetivo ser o pós-competição. “Todo ano vivenciamos a criação de projetos muito promissores, mas que acabam sendo engavetados por uma falta de know-how no planejamento business”, explica Rochlin que complementa ainda que o objetivo dessa nova empreitada é ajudar desenvolvedores de jogos independentes a conquistarem seus lugares nesse mercado tão disputado.