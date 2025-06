Konami anunciou que o pré-registro para o jogo EDENS ZERO Pocket Galaxy está aberto

A Konami Digital Entertainment, Inc. anunciou hoje que o pré-registro para o próximo jogo móvel EDENS ZERO Pocket Galaxy já está aberto. Baseado no popular mangá de Hiro Mashima (Fairy Tail, RAVE), EDENS ZERO Pocket Galaxy é um título de RPG de ação de cima para baixo, que está chegando à App Store e ao Google Play. O anúncio segue a estreia recente do anime EDENS ZERO na Netflix.

Os fãs podem se pré-registrar das seguintes maneiras:

• Registrar um endereço de e-mail válido no site oficial

• Seguir a conta oficial do Twitter (@EDENSZERO_PJ) para obter detalhes de pré-registro

• Assinar o canal oficial no YouTube (EDENSZERO Channel https://www.youtube.com/channel/UC1yKnXANw5tXmLkFjmhrDvw/

Para comemorar o início do pré-registro, quem começar o jogo no momento do lançamento receberá um item “Cyber Cosplay” no jogo, como presente. Outros itens no jogo serão revelados para cada marco de pré-registro:

• 100.000 registros: 3 ingressos para pular – Este item pode ser usado para pular e resolver missões

• 200.000 registros: 1 material iridescente – Usado para fabricação de cosméticos.

• 300.000 registros: 100 Ether Drive(ED) 100 ED podem ser usados para aumento de “Recompensa por liberação de item +10x” na masmorra do evento.

No EDENS ZERO Pocket Galaxy, os jogadores vão hackear e abrir caminho através de um RPG de ação colorido, onde podem:

• jogar como Shiki, Rebecca, Weisz, Homura e muitos outros!

• lutar na história original e em cenas famosas do mangá

• coletar mais de 100 fantasias, incluindo fantasias originais e exclusivas, criadas por Hiro Mashima

• combinar habilidades e equipamentos

• personalizar habilidades especiais (“Ether Gear”) para personagens

Sobre EDENS ZERO

Shiki Granbell é um órfão criado por robôs no parque temático abandonado do planeta Granbell, em Sakura Cosmos. Depois de um encontro casual com dois viajantes do espaço – Rebecca e seu gato robótico Happy – Shiki percebe que os moradores do parque querem forçá-los a sair do planeta. Após resgatar Rebecca e Happy, os três amigos exploram o universo em sua nave interestelar herdada, Edens Zero, para encontrar a lendária deusa do cosmos chamada Mãe.

Detalhes adicionais sobre EDENS ZERO Pocket Galaxy, incluindo a data de lançamento prevista, serão compartilhados em breve.