Electronic Arts comemora o início da temporada por meio de um Teste Mundial Gratuito do EA SPORTS™ Madden NFL 22

A Electronic Arts está comemorando o início da temporada 2021 da NFL convidando fãs de futebol americano de todo mundo a se juntar a milhões de jogadores e jogadoras que já estão aproveitando o EA SPORTS™ Madden NFL 22. Será possível explorar novos recursos no jogo por meio de um Teste Mundial Gratuito*, de 09 até 12 setembro, para Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation®4, PlayStation®5, PC via Steam® e Google Stadia™. Durante o teste, fãs poderão jogar todo o conteúdo de Madden NFL 22, incluindo o recém-lançado evento “Campus Legends” no modo Superstar KO, que adicionou dez times universitários ao jogo. O LSU apareceu como o time favorito de jogadores e jogadoras e, em apenas um dia de disponibilidade, “Campus Legends” gerou um aumento de 600 por cento no engajamento de quem joga no Superstar KO comparado ao Madden NFL 21.

“Toda a nossa equipe é grata a nossos jogadores e jogadoras, que têm aproveitado e se envolvido com o Madden NFL 22 desde seu lançamento”, disse Seann Graddy, Produtor Executivo do Madden NFL na EA SPORTS. “Queremos dar a fãs de futebol americano de todos os lugares, que anseiam pelo futebol universitário e pelo início da temporada da NFL, a oportunidade de jogar o que há de novo em Madden NFL 22. Isso inclui desde o impacto do Dynamic Gameday** até a chance de jogar com ou contra amigos e amigas em nosso evento universitário Superstar KO”.

Jogadores e jogadoras de Madden NFL 22 também revelaram quais times da NFL devem chamar a atenção e as principais histórias que serão contadas na temporada através dos jogos. Em milhões de partidas no Madden NFL 22, o Baltimore Ravens é o time a ser batido nesta temporada de acordo com quem joga Madden, enquanto a troca de Julio Jones para o Tennessee tornou o Titans o segundo time mais usado no jogo, com um aumento de 133 por cento no seu uso em comparação com o Madden NFL 21. Jogadores e jogadoras anseiam pela primeira partida entre o Buccaneers de Tom Brady e o Chiefs liderado por Patrick Mahomes, já que esse confronto já é o mais disputado no jogo. Quarterbacks novatos como Trevor Lawrence, Justin Fields e Zach Wilson também estão sendo significativamente mais usados em cada equipe em comparação com o ano passado. Veja a imagem em destaque para mais informações sobre os jogadores do Madden.

Como patrocinador da NFL Kickoff 2021, Madden NFL 22 apresentará “The Kickoff”, uma partida de exibição entre a lenda da NFL Marshawn Lynch e o rapper/comediante Lil Dicky, apresentada por Charissa Thompson. As duas estrelas se enfrentarão como Buccaneers e Cowboys no Madden NFL 22, nos canais @EAMaddenNFL, na Twitch, e da NFL, no YouTube, às 18h30 (horário de Brasília) de hoje, 9 de setembro, antes do concerto oficial NFL Kickoff, apresentado por EA SPORTS Madden NFL 22.

Nesse final de semana, fãs do futebol americano podem tornar sua experiência no Madden NFL 22 permanente ao aproveitar o desconto de 25% na edição Madden NFL 22 MVP, desbloqueando inúmeros benefícios em todos os modos, além da Versão Dupla† para quem planeja fazer a melhoria para a próxima geração de consoles. Esse fim de semana também marca o início do Madden Moment: Ultimate Kickoff, a primeira experiência envolvente de serviço ao vivo da temporada. Jogadores e jogadoras podem desbloquear equipamentos temáticos com um novo evento no modo The Yard e completar novos desafios para ganhar os heróis do Ultimate Kickoff e itens de Estratégia no Ultimate Team, com ainda mais por vir.

Madden NFL 22 foi desenvolvido em Orlando e Madrid pela EA Tiburon e está disponível mundialmente para Sony PlayStation®4, Sony PlayStation®5, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series X|S, PC via Origin and Steam, Google Stadia™. Para os assets de Madden NFL 22, por favor, visite EAPressPortal.com e siga @eamaddennfl no Twitter, Facebook e Instagram para as últimas atualizações.