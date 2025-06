Qualcomm anuncia colaboração com “Play Night com Baiano” para produção de conteúdo

O talk show Play Night, estrelado e apresentado pelo influenciador e gamer Gustavo Baiano, além de despertar o interesse do público, o programa também chamou atenção da Qualcomm, líder mundial em inovação em tecnologia sem fio e fornecedora da plataforma Snapdragon®, que acaba de anunciar sua colaboração com a atração para a produção de conteúdo, por meio de sua subsidiária QUALCOMM Serviços de Telecomunicações Ltda.

A iniciativa conta ainda com o apoio da BBL, empresa one-stop-shop especializada em games e eSports. Com o propósito de desenvolver o pilar de games de forma estratégica dentro das companhias, a BBL possui um time multidisciplinar responsável pelos principais projetos, produções e broadcasts do mercado. Dessa forma, tem aproximado grandes marcas dos gamers e do potencial de negócios que esse público representa.

A Qualcomm Technologies está colaborando com o talk show – que começou em 29 de julho e dura 11 semanas – e apresentará ao público de games os principais recursos da tecnologia Snapdragon Elite Gaming™, uma tecnologia fundamental que transforma smartphones em máquinas de jogos poderosas por meio de um arsenal completo de recursos de hardware e software otimizados que são integrados em plataformas móveis Snapdragon selecionadas.

“As plataformas móveis Snapdragon estão presentes em muitos dos principais dispositivos móveis para gamers, proporcionando aos jogadores uma experiência imersiva, alto desempenho, com respostas rápidas e excelente qualidade gráfica e de áudio, entre outros requisitos importantes para quem quer se destacar no online gaming. Não há ninguém melhor para contar esses diferenciais do que Gustavo Baiano, um nome importante nessa área. Estamos muito animados com a colaboração e com as primeiras taxas de audiência compartilhadas”, comenta Helio Oyama, Diretor de Product Management para Qualcomm América Latina, QUALCOMM Serviços de Telecomunicações Ltda.

O Brasil é a terceira maior região em número de downloads de jogos, de acordo com a pesquisa Sensor Tower. “Todos os números reforçam que vale a pena investir em jogos e esportes eletrônicos. Estamos muito felizes por ter mais uma grande empresa como a Qualcomm Technologies ao nosso lado para poder oferecer ao público um grande projeto de entretenimento, totalmente pensado e voltado para gamers”, afirma Maine Gurzoni, CBO e Growth da BBL

Play Nigth com Baiano:

Programa de entretenimento no formato late-night talk show, com entrevistas e quadros especiais. A atração é comandada pelo apresentador e ex-jogador profissional de League of Legends, Gustavo “Baiano” Gomes. O talk show já contou com a presença de grandes nomes do cenário como Thaiga, Tinowns, Bak, Fac e o casal Castanhari e Nyvi. O Baiano Talk é um programa semanal e será exibido via canal do influenciador https://www.twitch.tv/baiano