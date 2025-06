As mais diversas empresas já não têm como fugir do digital, porém, existem desafios que são enfrentados pelas PME´s. Uma pesquisa realizada neste ano pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostrou que 83% das pequenas empresas ainda não usam ferramentas para novas estratégias. O levantamento apontou também que os pequenos negócios dos setores industrial, comércio e serviços ainda estão se adaptando lentamente ao ecossistema digital.

De acordo com pesquisa realizada em dezembro de 2020 pelo Sebrae em parceria com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), para 55% dos donos de pequenos negócios, que ainda não utilizam o ambiente online, a maior dificuldade é a falta de funcionários com habilidades e conhecimentos.

Segundo Jefferson de Araújo, CEO da Showkase, plataforma que ajuda pequenos negócios a venderem online de forma descomplicada e integrada a todas as redes sociais e canais digitais, mesmo existindo alguns obstáculos a serem superados, os negócios não podem desistir na primeira dificuldade. Pensando em ajudar os profissionais, ele listou cinco desafios enfrentados por pequenos negócios no processo de digitalização e explicou como superá-los:

1 – Equipe reduzida -Ter poucas pessoas para cuidar de vários processos ao mesmo tempo no dia a dia é uma das dificuldades enfrentadas por essas empresas, principalmente porque elas não conseguem ter tempo para se dedicar integralmente ao digital. Mas isso acontece porque elas estão desempenhando atividades que não são eficientes, como responder os clientes por WhatsApp ou Instagram. “Esse contato com o consumidor é muito importante para a marca, mas é preciso que as empresas utilizem soluções tecnológicas que consigam fazer isso de forma automatizada”, afirma Jefferson Araújo.

2 – Conhecimento sobre as ferramentas ideais para o negócio – Entendercomo cada solução funciona é primordial, por isso é preciso se capacitar e estudar bastante o assunto. “Para isso, existem diversos cursos gratuitos, blogs, e-books e sites especializados que podem ajudar os profissionais nesse momento”, afirma Araújo.

3 – Entenda o comportamento dos novos consumidores -A capacitação também é a solução quando o desafio é compreender o comportamento dos clientes e o que estes buscam. “Estudar sobre o mercado por meio de pesquisas, participar de workshops e lives e estar antenado aos movimentos do público-alvo resulta em tomadas de decisões mais assertivas”, diz Araújo.

4 – Mudança de mentalidade -Para o CEO da Showkase, mudar a cultura e o mindset da empresa é um dos maiores desafios. “Os empreendedores precisam entender que a transformação digital chegou para ficar e exige estratégias específicas e pequenas ações que devem ser implementadas no dia a dia da companhia, além de incentivo para os líderes e colaboradores, pois isso vai demandar muito tempo e comprometimento de todos”, ressalta Jefferson.

5 – Orçamento reduzido -Apesar de existirem ferramentas de alto custo, hoje em dia, há soluções simples e baratas, como as próprias redes sociais, que são bons canais de vendas e gratuitos. Plataformas para tornar uma loja online também já existem no mercado a preços acessíveis. “Para isso, há no mercado empresas que ajudam a democratizar o acesso à digitalização, dando o mesmo potencial de uma grande marca, para uma loja pequena que está em fase inicial dessa transformação”, finaliza Araújo.

Apesar de existirem desafios, fica claro portanto, que há soluções e empresas, mesmo as pequenas que podem construir uma jornada digital de sucesso.