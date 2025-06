TikTok se une ao rapper Emicida para conscientização sobre saúde mental e valorização da vida durante o Setembro Amarelo

O TikTok é um lugar em que as pessoas se unem e encontram comunidades para compartilhar as mais diferentes experiências, desde receitas, dicas de livros até o que fazem para buscar saúde mental, o que para alguns significa saber que não estão sozinhos ao enfrentar situações difíceis. Muitas vezes, essa conexão pode vir através de um vídeo ou mesmo uma música. Pensando nisso e na importância da campanha Setembro Amarelo, dedicada à prevenção ao suicídio, o TikTok se uniu ao rapper Emicida (@emicida) para, juntos, levarem uma mensagem positiva de cuidado e atenção com a saúde mental. O intuito é exaltar a vida por meio da campanha #AMúsicaSalva.

Inspirado em como a comunidade compartilha essas experiências de forma aberta, honesta e criativa, o TikTok preparou uma extensa programação de lives na plataforma sobre saúde mental e prevenção ao suicídio, com especialistas, criadores de conteúdo e, claro, com Emicida. Além do cantor e compositor, Gilberto Gil ( @gilbertogil), Preta Gil ( @pretagil) e outros artistas participarão como convidados especiais da programação. As lives foram desenvolvidas a partir de três pilares: trazer informações relevantes para pessoas que estejam passando por sofrimentos emocionais e também para os amigos e familiares que têm pessoas próximas passando por momentos de vulnerabilidade; apresentar os principais canais de ajuda disponíveis; e mostrar como a música pode ser um elemento de conexão emocional que ajuda a lidar com questões de saúde mental, sempre levando em consideração a diversidade de experiências e realidades, destacando vozes negras, indígenas, mulheres e da comunidade LGBTQIA+.

Entre as atividades da programação haverá um bate-papo no dia 10 de setembro, às 20h, com a Dra. Karen Scavacini, do Instituto Vita Alere, e Drik Barbosa ( @drikb), que terá como tema “Você importa – Como lidar com o sofrimento e emoções ruins?”. Além dessa conversa, no dia 17, às 20h, as criadoras de conteúdo indígenas Kaê Guajajara (@kaeguajajara) Cunhaporanga ( cunhaporanga_oficial ) vão dar dicas de autocuidado e autoestima para fortalecimento do amor-próprio e do bem-estar.

No dia 23, às 20h, as criadoras Manu Mendes (@manumendes.rj) e Fernanda Evan (@pretaevan) , que é psicóloga, mostram como lidar com as emoções de um jeito mais leve. Já no dia 26, às 16h30, Gilberto Gil e Preta Gil chegam para falar da importância de amigos, familiares e pessoas próximas em momentos difíceis e como receber esse amparo é importante para driblar as adversidades. No dia 28, às 19h, a psicóloga Bárbara Tranquillini (@seorientaonline) vai bater um papo com Fióti (fiotioficial) sobre o universo de artistas independentes. Para acessar a programação completa da campanha, basta entrar na página exclusiva de #AMúsicaSalva dentro da plataforma.