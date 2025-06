A Konami anunciou que o eFootball PES 2021 baixado mais de 450 milhões de vezes nas plataformas iOS e Android

A Konami Digital Entertainment, Inc. anunciou que o eFootball PES 2021 Mobile foi baixado mais de 450 milhões de vezes nas plataformas iOS e Android. A partir de hoje, este último marco será comemorado com uma campanha especial exclusiva para jogo no celular. Além disso, a KONAMI identificou a programação para jogadores da Iconic Moment durante este período da campanha.

De 9 a 23 de setembro, os usuários que fizerem login no jogo podem receber até 200 moedas. Durante o período de 13 a 27 de setembro, os jogadores também terão a chance de ganhar o dobro da recompensa inicial (200 moedas) em dois eventos especiais: Desafio Mundial de Clubes e Desafio Aberto.

Além disso, a KONAMI divulgou os jogadores da Iconic Moment que estarão disponíveis ao longo de toda a campanha durante os períodos do evento, em 9 e em 23 de setembro. Os jogadores são indicados a seguir (disponibilidade específica a ser compartilhada posteriormente):

DATA

JOGADOR

CLUBE

9 de setembro

KAKÁ

AC Milan

9 de setembro

PAOLO MALDINI

AC Milan

9 de setembro

FILIPPO INZAGHI

AC Milan

9 de setembro

KARL-HEINZ RUMMENIGGE

Bayern de Munique

9 de setembro

BIXENTE LIZARAZU

Bayern de Munique

9 de setembro

XABI ALONSO

Bayern de Munique

23 de setembro

BRYAN ROBSON

Manchester United

23 de setembro

DAVID BECKHAM

Manchester United

23 de setembro

DENIS IRWIN

Manchester United

23 de setembro

PATRICK VIEIRA

Arsenal

23 de setembro

SOL CAMPBELL

Arsenal

23 de setembro

GILBERTO SILVA

Arsenal

*Jogadores icônicos serão transferidos para “Lendário” no eFootball™ 2022, a partir de setembro. As informações de transferência do site também serão atualizadas, e os jogadores podem verificar os detalhes de transferência para dispositivo móvel aqui: LINK

O eFootball PES 2021Mobile já está oficialmente disponível para dispositivos iOS ( LINK ) e Android ( LINK ), e pode ser baixado gratuitamente. URL do PES Mobile: LINK

*Jogadores transferidos da Iconic Moments para “Lendários” podem apresentar algumas diferenças quanto a afiliação da equipe e outras informações de registro.

