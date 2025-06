Ânima Educação lança programa gratuito para desenvolvimento de talentos na área de tecnologia

Há anos acompanhamos o aquecimento do mercado de tecnologia e a necessidade cada vez maior por profissionais especializados. A pandemia acelerou o processo de digitalização e o uso de tecnologia nas organizações, o que gerou crescimento na oferta de vagas para o setor. Estima-se que, até o final de 2021, serão quase 200 mil postos de trabalho abertos, número que pode chegar a 260 mil em 2024, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Outra pesquisa – o Tech Jobs Report – realizada em junho pela Gama Academy, escola que forma profissionais para o mercado digital, diz que mais de 20 mil vagas para tecnologia precisarão ser preenchidas ainda em 2021. Para diminuir o déficit de profissionais da área, a Ânima Educação, uma das maiores organizações de ensino superior do País, lança o Ânima Tech, um programa de formação de talentos por meio da Gama Academy.

A organização educacional vai oferecer cursos gratuitos de formação para qualificação de desenvolvedores fullstack, trazendo na ementa tópicos como Lógica de Programação, Metodologias Ágeis, Estrutura de Dados, Git, Html, JavaScript, Css, ASP.NET Core, Vue.JS, DevOps e Quality Assurance. Um dos objetivos da iniciativa é treinar as pessoas para que possam ocupar oportunidades no mercado de trabalho, inclusive na própria Ânima. Para participar do programa, o candidato precisa ter mais de 18 anos, residir em Belo Horizonte ou São Paulo, ter conhecimentos básicos em desenvolvimento de sistemas e ser estudante de cursos da área de tecnologia, como Sistemas de Informação, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Gestão de Tecnologia da Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

De acordo com Guilherme Soárez, VP de Educação Continuada na Ânima Educação, o Ânima Tech surgiu em decorrência da necessidade do mercado por profissionais qualificados e da vontade dos estudantes que aguardam ansiosamente por uma oportunidade no mercado de trabalho. “Recentemente anunciamos um investimento de R﹩ 33,8 milhões na Gama Academy e os frutos já começam a ser colhidos. Isso porque uma das nossas missões é preparar o jovem para o mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente. Em meio a um cenário de grande déficit no mercado de tecnologia, a Gama Academy vai nos ajudar a oferecer a esses alunos a chance de sair na frente e atender às necessidades de um setor que oferece muitas oportunidades de crescimento e desenvolvimento na carreira”.

Além do conteúdo multidisciplinar, os alunos também terão capacitação técnica e comportamental, conhecidas como Soft Skills. “As empresas buscam cada vez mais por profissionais também qualificados em habilidades comportamentais essenciais, que tenham senso crítico, sejam empáticos, proativos e que saibam trabalhar em equipe”, afirma Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy. Segundo o Tech Jobs Report, entre os principais desafios na hora de contratar profissionais para o mercado digital, 50% das empresas/startups entrevistadas apontam a qualificação do candidato, sendo as mais procuradas proatividade, organização, resiliência e criatividade.