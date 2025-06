EA mostra como o Superstar X-Factors funcionará nos diferentes modos de NHL 22

A EA SPORTS divulgou novas informações sobre como o Superstar X-Factors funcionará em todos os diferentes modos de NHL 22, trazendo mais maneiras de elevar os melhores jogadores da NHL ao estrelato, quando o jogo for lançado em 15 de outubro.

Compartilharemos algumas informações e recursos visuais nos próximos dois dias sobre os modos Be a Pro, Franchise, World of Chel e Hockey Ultimate Team através do site da EA SPORTS NHL e das nossas redes sociais, mas aqui estão alguns detalhes importantes sobre os modos de NHL 22:

Superstar X-Factors nos modos: Hockey Ultimate Team: Os itens de Power-up fazem os jogadores iniciarem com uma habilidade X-Factor e desbloquearem novas habilidades conforme seu progresso; World of CHEL: Jogue em qualquer modo World of Chel para desbloquear habilidades X-Factor e atribuir ao seu jogador personalizado; Be a Pro: Ganhe e equipe habilidades X-Factor para moldar os jogadores e avançar em suas carreiras profissionais; Franchise: Os novos relatórios X-Factor permitem o reconhecimento de X-Factors profissionais e amadores. Os X-Factors contribuem para a química em campo, influenciam os valores comerciais dos jogadores e são integrados ao Fog of War.



Novas características dos modos: Hockey Ultimate Team: Apresentando sinergias personalizáveis – desbloqueie e escolha sinergias para os jogadores de forma a maximizar o desempenho final da equipe. World of CHEL: Personalize as Classes dos jogadores: Mais ferramentas para ajustar seu estilo de jogo, tornando possível ajustar os pontos de atributos e completá-lo com poderosas habilidades X-Factor; World of CHEL Hub renovado: Acesse modos de jogo, personalização de jogador, clubes, recompensas, desafios e estatísticas mais rápido do que nunca em um hub completamente novo; Novo fluxo de jogos de grupo: Convide amigos e amigas e passe um tempo em qualquer lugar do World of CHEL Hub. Mude de um modo de jogo para outro sem ter que formar outro grupo; EASHL Club Arenas: Se o EASHL Club de alguém possuir uma arena personalizada, ela será sua base no World of CHEL Hub. Be a Pro: Novos desafios e enredos de várias temporadas oferecem objetivos a longo prazo, como construir uma dinastia no início da carreira de um jogador, como Sidney Crosby, ou ganhar Copas consecutivas em diferentes times, como Patrick Maroon. Franchise: Comemorando a chegada do Seattle Kraken, jogadores e jogadoras agora podem ter um draft de expansão para a 33ª equipe da NHL.



Além disso, fique de olho na série de conteúdo NHL 22 In-Depth, nos dias 4 e 6 de outubro, na qual iremos nos aprofundar nos modos Be a Pro, Franchise e Hockey Ultimate Team. Caso você tenha perdido, dê uma olhada no vídeo da série de conteúdo World of Chel aqui.

Assinantes EA Play podem aproveitar mais de NHL 22 com o acesso antecipado. Para obter mais informações sobre o EA Play, visite https://www.ea.com/pt-br/ea-play.

NHL 22 estará disponível em 15 de outubro de 2021 no PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One. Para obter mais informações sobre EA SPORTS NHL, visite www.easports.com/NHL.