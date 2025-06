Estudo da Adventures mostra tipos de games com maior destaque em vídeos no Youtube, Instagram e Facebook.

De acordo com o levantamento da Adventures, os vídeos com mais destaque nessas plataformas são jogos de ação e aventura, jogos de tiro e jogos de luta, respectivamente. Na categoria de “games”, jogos de aventura e ação são os de maior destaque com 338.29k de visualizações, posicionando jogos de tiro em segundo com 165.75k e jogos de luta em terceiro com 33.55k de engajamento por vídeo. Homens são a maioria nos 3 tópicos de jogos citados.

Jogos de Ação

A maioria da audiência desses vídeos, 57%, são homens, e 43% são mulheres, prevalecendo a faixa etária de 18-34 anos. Essa audiência também assiste jogos de tiro (6.8 de relacionamento com o tópico), de luta (6.0 de relacionamento) e vídeos de computadores (tecnologia) (5.8 de relacionamento).

Nos subtópicos mais engajados, Among Us mostra uma melhor performance, ficando em primeiro lugar com 18.82k de engajamento por vídeo e 528.13k de views. Mods aparece em segundo e Gameplay em terceiro lugar. Mods são modificações criadas pelos próprios jogadores, uma forma de customizar jogos. Gameplay são vídeos de pessoas jogando. Quanto aos formatos, “pegadinhas” aparece em primeiro lugar, seguido de “desafios” e “paródias”.

Jogos de Tiro

A audiência desses jogos é em grande maioria homens, representando 66% deste grupo, e mulheres 34%. A faixa etária em destaque também é de 18-34 anos. Essa audiência também assiste jogos de ação e aventura (6.8 de relacionamento com o tópico) e e-sports (5.6 de relacionamento).

Sobre subtópicos engajados, “desafios” estão em primeiro lugar, com 10.94k de engajamento por vídeo e 276.3k de views. Web dating apareceu em segundo com 8.34k de engajamento por vídeo e gameplay em terceiro. O destaque para Web Dating pode estar relacionado com os tempos de pandemia, já que com a COVID-19 as pessoas tiveram que se reinventar no contexto de isolamento social, surgindo um crescimento de encontros virtuais. Além disso, interesse em web dating pode estar relacionado a geração Z que demonstra interesse em “shippar” casais e flertar dentro dos jogos. Quanto aos formatos mais engajados, os desafios aparecem novamente em destaque, pegadinhas em segundo, comediantes em terceiro lugar com 7k.

Jogos de Luta

Nessa categoria, homens continuam em maioria com 68% e mulheres com 32%. Sobre a faixa etária, de 25-34 obteve destaque. Essa audiência também assiste jogos de ação e aventura (6.0 de relacionamento com o tópico), filmes (5.6 de relacionamento) e anime (5.5 de relacionamento).

Os subtópicos mais engajados estão com “reação” em primeiro lugar com 2.5k de engajamento por vídeo e 60.16k de views. Vídeos de reação são os vídeos em que aparecem os gamers reagindo a alguma coisa do jogo, como por exemplo, alguma jogada ou atualizações de algum jogo. Compilados aparecem em segundo lugar com 1.55k de engajamento por vídeo. Os compilados são quando juntam vários vídeos curtos em apenas um grande vídeo. Quanto aos formatos mais engajados, os comediantes aparecem em primeiro lugar com 9k de engajamento por vídeo. Reações aparecem novamente como formato também, se posicionando em segundo. Comentários e desafios ficaram posicionados respectivamente em terceiro e quarto lugar.