Mercado Pago lança Ultrapasse, serviço de pagamento automático de estacionamentos e pedágios de todo Brasil

O Mercado Pago, maior fintech da América Latina, anuncia o lançamento do Ultrapasse, serviço de pagamento automático de pedágios e estacionamentos. Com o objetivo de seguir facilitando a vida dos brasileiros, o Ultrapasse traz mais comodidade, já que elimina a necessidade do dinheiro físico, evita filas, além de oferecer melhor gestão dos pagamentos pela conta do Mercado Pago. O serviço estará disponível a partir da próxima segunda-feira, 13/09.

O funcionamento é simples, basta colar o adesivo eletrônico no para-brisa do carro e ativá-lo no app do Mercado Pago. Ao passar pela cancela, o dinheiro é automaticamente descontado do saldo da conta Mercado Pago. “Construímos uma proposta de valor completa para trazer mais inovação e conveniência em pagamentos para jornadas de carro dentro ou fora das cidades. Integramos o Ultrapasse a um robusto programa de fidelidade, o Mercado Pontos, com a aceitação em toda rede da ConectCar e, tudo isso, a partir de uma conta completa e gratuita”, explica Tulio Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago. “Com nossa entrada nesse segmento, reforçamos a presença do Mercado Pago no universo automotivo. Hoje, os usuários já contam com a possibilidade de pagamento pelo aplicativo em postos Shell, além da relevância da categoria de vendas de automóveis e autopeças no Mercado Livre”, complementa.

O serviço será isento de mensalidade para os três primeiros meses para todos e, após esse período será cobrado um valor de, até, R$ 12,90 ao mês, com descontos de acordo com o nível de cada usuário no Mercado Pontos, podendo chegar a ser gratuita para os usuários do nível 6. O adesivo será enviado para o endereço do usuário. Após o primeiro uso do Ultrapasse, o usuário receberá o valor do adesivo e do frete como cashback em sua conta Mercado Pago.

“A ConectCar é uma empresa digital que tem como objetivo a facilidade, comodidade e segurança do ir e vir de seus clientes. Acreditamos que essa parceria vai fortalecer ainda mais esses pilares e trazer benefícios únicos aos consumidores”, afirma Felix Cardamone, CEO da ConectCar.

Pela conta Mercado Pago, o usuário pode fazer toda a gestão dos pagamentos e acompanhar o histórico de uso. Os pagamentos são feitos exclusivamente a partir do saldo em conta do Mercado Pago. Para depositar o dinheiro na conta, basta fazer transferência de valores por Pix, TED, boleto e em casas lotéricas.

COMO SOLICITAR O ULTRAPASSE

Para adquirir o Ultrapasse é simples:

• Acesse o app do Mercado Pago e, na tela de início, dentro da seção Pagar ou em Ver mais, toque no ícone Ultrapasse.

• Confira os benefícios e como usá-lo e, depois, toque em Quero o meu Ultrapasse.

• Preencha os dados da placa do veículo que usará o adesivo.

• Após preencher os dados do veículo, o usuário é direcionado ao Mercado Livre para fazer o pedido da tag do Ultrapasse.

o lançamento, estádisponível com as três primeiras mensalidades grátis para usuários do nível 1 ao 5. Usuários do nível 6 não pagam mensalidade.

• Assim que receber o adesivo, ative-o e use-o pela primeira vez para receber o cashback do valor total da compra em sua conta Mercado Pago .

COMO ATIVAR O ULTRAPASSE

Comece a usar Ative o Ultrapasse Revise seus dados



Ainda pela conta Mercado Pago…Revise os dados da mensalidade e pronto!

Gerencie seus pagamentos Confira os benefícios do Nível 6



Após receber o adesivo, o usuário pode ativá-lo via código QR ou digitando o código no app do Mercado Pago. Em seguida, deve seguir o passo a passo da embalagem para colar o Ultrapasse no para-brisa do seu veículo.

Importante: Após concluir a ativação no app do Mercado Pago, o adesivo estará disponível para uso em até 6h, pois é necessário que os pedágios estaduais e federais o habilitem em seus respectivos sistemas.

Benefício Mercado Pontos

O Mercado Pontos é o programa de fidelidade do Mercado Pago e do Mercado Livre. Funciona assim: conforme o cliente for juntando pontos e subindo o nível, mais benefícios estarão disponíveis. Para acumular Mercado Pontos, basta usar o Mercado Pago e o Mercado Livre, desta forma, é possível ter acesso a:

• Descontos em fretes no Mercado Livre

• Até 50% de desconto em serviços de streaming (HBO MAX, Paramount+, Deezer, etc).

• Central de Descontos commais de 10.000 estabelecimentos credenciados para descontos a partir de pagamentos com Código QR. De comércios de bairro a grandes redes como McDonald ‘s, Burguer King, redes de supermercados, farmácias etc.

• Descontos em pagamentos de conta e recarga de celular

• Pontos em dobro no cartão de crédito Mercado Pago

• E a novidade agora: descontos e até gratuidade na mensalidade do Ultrapasse – além de gratuidade na mensalidade para Disney+ e Star+