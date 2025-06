Atualização de conteúdo da 2ª temporada do Super Bomberman online já está disponível

A Konami Digital Entertainment, Inc. anunciou o lançamento da atualização de conteúdo da 2ª temporada para o SUPER BOMBERMAN R ONLINE, disponível agora no PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC via Steam e Google Stadia.

Enquanto a 1ª temporada entregou o Old Snake Bomber, a 2ª temporada apresenta um novo personagem: Soma Cruz Bomber!

Mais conhecido como o protagonista em destaque em Castlevania: Aria of Sorrow e Castlevania: Dawn of Sorrow,SomaCruz está armada com a capacidade de soltar morcegos que fará com que outros jogadores percam brevemente suas habilidades especiais se seus personagens entrarem em contato com eles. Junto com esta nova personagem, a 2ª temporada também organizará batalhas de eventos (detalhes sobre este evento serão anunciados durante a 2ª Temporada). Mais uma vez, cada temporada tem três meses e traz aos jogadores vários itens novos, juntamente com um novo herói Bomber. O conteúdo disponível como parte de uma temporada só pode ser adquirido durante os três meses em que cada temporada durar, e o acesso ao Soma Cruz está disponível por 500 moedas Bomber na loja do jogo. Outros itens cosméticos como fantasias e ícones de jogadores estarão disponíveis com o acesso Gold Pass.

Sobre o SUPER BOMBERMAN R ONLINE:

O SUPER BOMBERMAN R ONLINE se inspira na popularidade do Super Bomberman R e resgata os 8 Bomber Brothers, entre outros, em uma batalha real on-line para 64 jogadores.

Enquanto Bomberman retorna com a mecânica de jogo que tornou a franquia um clássico do jogo de festa – explosão em campos de batalha, caçada a poderes ocultos, que são usados para explodir os inimigos -, a ação em SUPER BOMBERMAN R ONLINE atinge patamares inéditos com o modo “Battle 64”. Oferecendo uma experiência original de batalha real, até 64 jogadores ficam espalhados por 16 campos de batalha iniciais. À medida que as fases são superadas e o número de jogadores diminui, a quantidade de campos de batalha também diminui, até a última e decisiva batalha, para ver quem será o último bomber de pé.

O SUPER BOMBERMAN R ONLINE apresenta mais de 100 combinações de recursos personalizáveis, incluindo vários trajes, acessórios e, pela primeira vez, revestimentos de bomba, o que influenciam a aparência e a explosão da bomba. Os jogadores podem se diferenciar ainda mais dos outros participantes com o pacote premium opcional (preço sugerido de € 9,99/£ 9,99/US﹩ 9,99), que dá acesso a 14 personagens de bombers adicionais que homenageiam os clássicos IPs da KONAMI, como Gradius, Silent Hill, Castlevania e muito mais!

Embora qualquer usuário no mundo possa participar de uma sala “Battle 64”, o pacote Premium permite que os jogadores criem sua própria partida particular, com regras que incluem os modos “Battle 64”, “Standard” com até 16 jogadores ou “Grand Prix”. O “Grand Prix” divide os jogadores em duas equipes de até 3×3 para competir. A equipe que somar a pontuação mais alta após duas rodadas de batalha é declarada vencedora.

Detalhes adicionais sobre o SUPER BOMBERMAN R ONLINE estão disponíveis em: https://www.konami.com/games/bomberman/r/us/en/info_online/