Force One lança linha exclusiva de cadeiras gamer do Fluxo

A Force One, marca brasileira de cadeiras gamer, anunciou uma linha exclusiva de produtos que vai agradar em cheio aos fãs de Free Fire. A nova coleção é fruto de uma parceria com o Fluxo, um dos principais times de Free Fire do Brasil, e composta por cadeiras customizadas com as cores e escudo da equipe, além de outros detalhes exclusivos na frente e nas costas do espaldar e do assento. Os lançamentos já estão à venda no site oficial da Force One com preços a partir de R$ 1.099.

“A parceria com o Fluxo reforça a estratégia agressiva da marca no país e mostra que é possível unir conforto, qualidade, design e personalização. Por sermos jogadores e acompanharmos de perto este mercado há duas décadas, sempre nos preocupamos em entender as necessidades dos gamers e oferecer produtos que agradem até os usuários mais exigentes”, disse João Paulo Martins, diretor comercial da Force One.

“Família, agora o Fluxo terá cadeiras oficiais do time, totalmente customizadas com as nossas cores e nosso logo! É uma sensação incrível ver que chegamos no ponto de ter cadeiras exclusivas da nossa organização, porque isso mostra que estamos numa evolução e que nosso projeto está fluindo como sempre buscamos. Valeu pela parceria, Force One!”, comenta Cerol, cofundador do Fluxo.

São dois modelos: Essential, que tem excelente custo-benefício e é a melhor cadeira gamer em sua faixa de preço, tem encosto ergonômico inspirado nos assentos de carros de corrida, apoio de braço acolchoado, regulador de altura e costuras e tecidos de alta qualidade. A cadeira Essential do Fluxo está à venda por R$ 1.099.

Já o modelo Elite conta com design elegante e ergonômico, costuras em padrão diamante no encosto e assento, revestimento em couro sintético de alta qualidade e preenchimento em espuma CCF (Cold Cure Foam). O modelo tem ainda ajustes de inclinação e reclinação, além de duas almofadas personalizadas com o logotipo do fluxo para nuca e lombar. A cadeira Elite do Fluxo está à venda por R$ 1.799.

Com a parceria, os jogadores do Fluxo passarão a utilizar as cadeiras Force One na gaming house do time e aparecerão em peças de marketing da marca. Em breve, as novas cadeiras também estarão à venda na loja oficial do Fluxo

Para mais informações sobre a Force One e seus produtos, visite o site oficial da marca.