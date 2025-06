Empresa de tecnologia oferece mais de 120 vagas de trabalho

A MV, líder no desenvolvimento de softwares para saúde na América Latina, está oferecendo mais de 120 vagas para profissionais que queiram trabalhar nas áreas de Tecnologia/Sistemas, Operações, Comercial, Financeira e Administrativa. Com sede em Recife/PE, a organização possui também escritórios espalhados pelo Brasil, incluindo estados como o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Ao todo são mais de 2.500 unidades usuárias das soluções da MV pelo País e pelo mundo, incluindo nações como Chile, Peru, México e Angola.

Atualmente a empresa possui vagas em São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ Fortaleza/CE, Teresópolis/RJ, Recife/PE, Campo Grande/MS, Belo Horizonte/MG, Cascavel/PR, Brusque/SC, Blumenau/SC e Rio Grande do Sul. As oportunidades incluem vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Além da remuneração, a empresa dispõe de uma série de benefícios, incluindo Vale Refeição/Alimentação, Plano de Saúde e Odontológico, Clube de Vantagens, Gympass e até Auxílio Creche. O regime de trabalho poderá ser presencial, híbrido ou home office.

“Buscamos profissionais capacitados e que tenham boa disposição para o trabalho em equipe. Sabemos dos desafios, mas aqui oferecemos o suporte necessário para que possamos gerar ótimos resultados e uma equipe de destaque no mercado. Além disso, o propósito de utilizar a tecnologia a serviço da vida humana é muito gratificante”, afirma Mark Carvalho, diretor corporativo financeiro da MV.

Dentre os cargos ofertados pela companhia, estão o de pessoa Desenvolvedora, Analista de Sistemas, Arquiteto de Softwares, Gerente de Projetos e Gerente de Contas. Os profissionais poderão atuar no SOUL MV, plataforma líder de mercado e que contempla o melhor Prontuário Eletrônico do Paciente da América Latina, eleito neste ano pela sexta vez consecutiva pelo instituto KLAS e também no aplicativo Medic MV, ferramenta criada através de uma parceria com o programa Apple Mobility Partner, firmada com a MV em 2018, dentre outros que são de extrema relevância.

“Trabalhar com o app é uma grande oportunidade profissional para o desenvolvedor, não só pela tecnologia envolvida, mas também por ser uma ferramenta que vai ajudar diretamente um pai, uma mãe ou um primo na hora do atendimento médico”, explica Rafael Gurgel, coordenador de Sistemas da MV.

A plataforma Global Health, que conecta todos os atores da saúde, colaborando com avanços no cuidado individual, por profissionais e instituições, com o foco na medicina preventiva também tem oportunidades abertas.

Para saber mais detalhes sobre o processo de candidatura e as vagas ofertadas, o candidato pode realizar cadastro através do site “Oportunidades MV”, no Kenoby, acessando o link: https://jobs.kenoby.com/oportunidadesmv